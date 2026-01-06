Home > दिल्ली > JNU के छात्रों ने किया PM Modi का सबसे बड़ा अपमान! मोदी-शाह के खिलाफ लगा दिए भद्दे नारे; देखें VIDEO

Umar Khalid Verdict: नई दिल्ली स्थित देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में एकबार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हैरान कर देने वाली नारेबाजी हुई है.

By: Heena Khan | Published: January 6, 2026 12:36:26 PM IST

Controversial Slogans Against PM: नई दिल्ली स्थित देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में एकबार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हैरान कर देने वाली नारेबाजी हुई है. दरअसल, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और UAPA के तहत जेल में बंद शरजील इमाम को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो SFI वामपंथी छात्र संगठनों ने पीएम मोदी और ग्रह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. वहीं अब इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

मोदी-शाह के खिलाफ लगे ये नारे

JNU में वामपंथी छात्र संगठनों ने पीएम मोदी और ग्रह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसे नारे लगाएं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वायरल वीडियो में छात्र नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ‘मोदी-शाह तेरी कब्र खुदेगी’, ‘अंबानी राज की कब्र खुदेगी, JNU की धरती पर’ और ‘अडानी की कब्र खुदेगी, JNU की धरती पर’. विवादित नारेबाजी और प्रदर्शन रात के समय साबरमती छात्रावास के बाहर हुई है.

जानिए क्या बोले कपिल मिश्रा

जेएनयू में हुई इस नारेबाजी पर अब सियासत भी गरमाने लगी है. दिल्ली सरकार में मंत्री व बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि JNU में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं. आतंकी निपटाए जा रहे हैं. दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है.



भाजपा नेता भड़के 

इसे लेकर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये बिलकुल गलत है. पहले तो देशद्रोह का काम करेंगे और फिर उनके समर्थन में इस तरह के नारे लगाएंगे. ये लोग कांग्रेस और AAP की सह पर इस तरह के नारे लगाते हैं. संजय सिंह का बयान देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फासले का सम्मान करते हैं. दूसरी तरफ कहते हैं ये गलत हुआ है. ये NDA की सरकार है. देशद्रोहियों को भी सजा मिलेगी और ऐसे नारे लगाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए.

