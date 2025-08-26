Home > देश > J&K Weather Update: 27 अगस्त को कैसा रहेगा जम्मू-कश्मीर का मौसम, क्या मॉनसून अभी भी दिखायेगा रौद्र रूप?

J&K Weather 27 august: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से कई लोगों की जान चली गयी। जिसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने मौजूदा खराब मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बुधवार 27 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया।

Published: August 26, 2025 20:47:00 IST

Jammu-Kashmir Weather 27 august: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से कई लोगों की जान चली गयी। जिसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने मौजूदा खराब मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बुधवार 27 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया।

आपको बता दें कि जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि मौजूदा खराब मौसम और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है।

27 अगस्त को कैसा रहेगा जम्मू-कश्मीर का मौसम 

इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 27 अगस्त बुधवार को IMD ने जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाके जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है।

Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, डोडा में बाढ़ से कई घर हुए क्षतिग्रस्त…मौसम विभाग ने जारी की डरा देने वाली चेतावनी

आपको बताते चलें की IMD ने तूफ़ान, बिजली को लेकर चेतवानी जारी करते हुए लोगो से अपील की है और कहा कि जरुरत ना हो तो घर में ही रहें।  यानी खुद को आइसोलेट कर लें।  इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घाटे की रफ़्तार से बहने की संभावना है।  

फिलहाल जम्मू के कटरा, कुपवाड़ा पहलगाम में बारिश हो रही है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से मध्यम वर्षा हुई, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है जबकि सबसे अधिक वर्षा कठुआ में 155.6 मिमी हुई है।

Cloudburst in Doda district: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही; सेना ने संभाला मोर्चा

