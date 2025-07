J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में घुसे आतंकी, सुरक्षाबलों से साथ मुठभेड़ जारी, दो से तीन आतंकी घिरे होने की आशंका

J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ में इस समय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ किश्तवाड़ के दचन इलाके में चल रही है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के दो से तीन आतंकियों को घेर लिया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सेना ने इस अभियान को ‘ऑपरेशन चेर्जी’ नाम दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आमना-सामना हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है।

Jammu and Kashmir | An encounter has started in the Dachhan area of Kistwar between terrorists and security forces. More details awaited: J&K Police

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पुष्टि की है कि किश्तवाड़ सेक्टर के हदल गाल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। सेना ने बताया कि यह अभियान ‘ऑपरेशन चेरजी’ के तहत चलाया जा रहा है और फिलहाल कार्रवाई जारी है।

OP CHERJI,

Based on specific inputs an operation was launched by #IndianArmy in the Hadal Gal area of #Kishtwar Sector.

Contact has been established with #terrorists. The #operation is currently in progress.@adgpi@NorthernComd_IA

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) July 20, 2025