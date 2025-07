VIDEO: पुलिस ने रोका तो दीवार पर चढ़े CM उमर अब्दुल्ला, शहीद दिवस मनाने के लिए कब्रिस्तान में घुसने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की

CM Omar Abdullah News : केंद्र के खिलाफ एक आक्रामक कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ नौहट्टा स्थित शहीदों के कब्रिस्तान में जाकर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए रेलिंग पर चढ़ गए।

वीडियो में, अब्दुल्ला अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुलिस और सुरक्षाकर्मियों से घिरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही गेट बंद दिखाई दिया, अब्दुल्ला उस पर चढ़ गए और दीवार फांदकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए।

वीडियो शेयर करते हुए, अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, “13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ी। अनिर्वाचित सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने पर मजबूर किया। उन्होंने नक्शबंद साहिब दरगाह का गेट बंद कर दिया और मुझे दीवार फांदने पर मजबूर किया। उन्होंने मुझे शारीरिक रूप से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था।” अब्दुल्ला ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि कब्रिस्तान के अंदर उनके साथ मारपीट की गई।

केंद्र पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, “मुझे इसी तरह की शारीरिक मार-पीट का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा मज़बूत इंसान हूँ और मुझे रोका नहीं जा सकता था। मैं कोई भी गैरकानूनी या अवैध काम नहीं कर रहा था। दरअसल, इन “कानून के रखवालों” को यह बताना होगा कि वे किस कानून के तहत हमें फातिहा पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे।”

This is the physical grappling I was subjected to but I am made of sterner stuff & was not to be stopped. I was doing nothing unlawful or illegal. In fact these “protectors of the law” need to explain under what law they were trying to stop us from offering Fatiha pic.twitter.com/8Fj1BKNixQ

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 14, 2025