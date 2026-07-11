1-2 नहीं, कांग्रेस के इस दिग्गज नेता के भाई का 4 लड़कियों से है खास कनेक्शन! हुआ ऐसा खुलासा कि दंग रह जाएंगे आप

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी इंदौर ड्रग्स मामले में मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं. पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में नाना पटवारी के कुछ हाई प्रोफाइल युवतियों से खास कनेक्शन होने की जानकारी मिली है. जिस संबंध में पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. पढ़िए पूरी खबर.

क्या जानकारी मिली?

इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सामने आए कथित ड्रग्स नेटवर्क की जांच के दौरान नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छानबीन के दौरान जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का कुछ हाई-प्रोफाइल युवतियों से कथित संपर्क की जानकारी मिली है. बताया जा रहा है कि जब उन युवतियों से पूछताछ की गई, तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो चौंकाने वाली हैं. हालांकि, पुलिस अभी सभी जानकारियों को जोड़कर उनकी गहन जांच कर रही है. यानी कि अब नाना पटवारी मुश्किलों में फंस सकते हैं.

ड्रग्स पार्टी का होता था आयोजन

साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पूछताछ में राऊ और अमितेश नगर क्षेत्र के कुछ फ्लैटों में कथित तौर पर ड्रग्स पार्टियां आयोजित होती थीं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए पुलिस तेजी से जांच कर रही है. पुलिस नाना पटवारी के करीबियों से पूछताछ करके अहम जानकारियां जुटा रही हैं. इस कड़ी में नाना पटवारी के ड्राइवर भूरू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

नाना पटवारी से होगी लंबी पूछताछ

राजेंद्र नगर पुलिस ने नाना पटवारी को दोबारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया है और लंबी पूछताछ की जाने की संभावना है. साथ ही आपको बता दें कि पुलिस उन चार युवतियों से संपर्क होने की खबर पर भी पूछताछ कर सकती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या खुलासे होते हैं. अभी तक पुलिस ने इंदौर ड्रग्स मामले में दो संदिग्ध ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है. और आगे की जांच जारी है.

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