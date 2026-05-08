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दिन छोड़िये रातभर जीजा अपनी खूबसूरत साली के साथ करता था ‘कांड’ फार्महाउस से पकड़ा गया तो खुला राज़

Jija Sali Car Theft Gang: गुजरात पुलिस ने जीजा साली गैंग का खुलासा किया है जो खासकर रात के दौरान फॉर्च्यूनर कार से निकलते थे और रात भर वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते थे.

By: JP Yadav | Last Updated: May 8, 2026 5:15:18 PM IST

दिन तो छोड़िये रात को भी जीजा अपनी खूबसूरत साली के साथ करता था 'कांड' फार्महाउस से धर दबोचा
दिन तो छोड़िये रात को भी जीजा अपनी खूबसूरत साली के साथ करता था 'कांड' फार्महाउस से धर दबोचा


Jija Sali Car Theft Gang:  गुजरात के वलसाड़ से जीजा-साली चोर गैंग का खुलासा हुआ है. दोनों रात और दिन जब भी मौका मिलता तो कार चोरी की वारदात को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम देते थे. खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने फार्महाउस पर छापा मार कर दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने फार्महाउस से 34 लाख रुपये का सामान बरामद किया है. पूछताछ में जीजा और साली ने खुलासा किया है कि वह फॉर्च्यूनर कार से रेकी करते थे, जिसके बाद कार चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.

पुलिस पूछताछ में जीजा-साली ने खुलासा किया कि वह पिछले कई सालों से कार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने इसके जरिये अच्छा खासा पैसा कमाया है. उनके पास कई कारें, घर और फार्महाउस हैं. यहां तक कि जिस फार्महाउस से पकड़ा गया यह भी उनका ही था. दोनों रिश्ते में जीजा-साली लगते हैं. दोनों मूलरूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इससे पहले भी इन दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.  आरोपी जीजा का नाम राजू दुयोधन कालमेध (50) है , जबकि सोनिया श्रीराम पाटील हैं. 

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कई संपत्तियां हैं बनाईं

पुलिस की जांच में सामने आया है कि जीजा-साली ने चोरी की कार वारदात से काफी संपत्ति बना रखी है. दोनों लग्जरी जिंदगी जी रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से राडो की घड़ी भी बरामद की है, जो करीब 5 लाख की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, जीजा और साली ने वलसाड जिले के वापी गूंजन इलाके में पिछले दिनों एक घर का दरवाजा तोड़कर भारी-भरकम चोरी की थी. इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी. इस मामले में लोकल क्राइम ब्रांच वलसाड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के नाशिक जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लाखों रुपये का सामान बरामद किया है. 

कैसे पकड़े गए जीजा-साली

पिछले दिनों वापी गुंजन विस्तार के ऑफिसर्स बंगले में चोरी की वारदात हुई थी.  चोरों ने यहां पर अलमारी में रखे सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया. घर मालिक ने चोरी में कुल 1 लाख 62 हजार रुपये के जेवरात चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद तकनीकी विश्लेषण, सर्विलांस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से टीम ने महाराष्ट्र के नाशिक स्थित एक फार्महाउस पर छापा मारा. 

साली का भी है आपराधिक इतिहास

यहां पर जांच टीम ने राजू दुयोधन कालमेध (50) और सोनिया श्रीराम पाटील (35) के रूप में हुई है. यहां से सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, नकद 3 लाख 40 हजार रुपये, चार मोबाइल फोन, एक राडो कंपनी की महंगी घड़ी और चोरी के औजार बरामद किए हैं. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में चोरी के कई मामले पहले से दर्ज हैं. सीला सोनिया पाटील का भी आपराधिक इतिहास है.

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