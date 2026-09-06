Home > देश > Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी

Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी

Jhiram Valley attack: छत्तीसगढ़ के बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को एक बड़े माओवादी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समते 28 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने झीरम घाटी हमले में 10 अभियुक्तों को दोषी माना है और इन सभी अभियुक्तों को 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी.

By: Sohail Rahman | Published: September 6, 2026 9:41:17 AM IST

छत्तीसगढ़ के बस्तर में झीरम घाटी में 23 मई, 2013 को क्या हुआ था?
छत्तीसगढ़ के बस्तर में झीरम घाटी में 23 मई, 2013 को क्या हुआ था?


Jhiram Valley attack: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को एक बड़े माओवादी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 28 लोग मारे गए और 38 अन्य घायल हो गए. छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने 25 मई 2013 के बहुचर्चित झीरम घाटी हमले में 10 अभियुक्तों को दोषी माना है. इन सभी अभियुक्तों को 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बहुचर्चित झीरम घाटी हमला क्या है?

इस माओवादी हमले के बारे में बताया जाता है कि यह भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा माओवादी हमला था. जगदलपुर की स्पेशल NIA कोर्ट में 13 साल तक चले इस ट्रायल के दौरान सरकारी पक्ष ने 101 गवाह पेश किए और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आरोप साबित करने की कोशिश की.

You Might Be Interested In

सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत

इस ट्रायल में कुल 11 आरोपी शामिल थे. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई और बाकी 10 के मामले में फैसला सुनाया गया. अब ऐसे में आइए जानते हैं कि 25 मई 2013 को आखिर क्या हुआ था? दरअसल, कांग्रेस पार्टी की ‘परिवर्तन यात्रा’ सुकमा से लौट रही थी. उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे. उस साल नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे. कांग्रेस सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही थी और ‘परिवर्तन यात्रा’ उसी चुनावी अभियान का हिस्सा थी.

यह भी पढ़ें – Dinesh Sharma: डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल; योगी सरकार में निभा चुके हैं अहम भूमिका

शाम करीब 4:15 बजे हुआ हमला

यह हमला शाम करीब 4:15 बजे हुआ, जब काफिला बस्तर की झीरम घाटी के घुमावदार रास्ते पर पहुंचा. बाद की जांच से पता चला कि माओवादियों ने सड़क रोकने, धमाके करने और काफिले को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई थी. NIA की चार्जशीट के मुताबिक, इस ऑपरेशन में लगभग 150 माओवादी शामिल थे. जांच में यह भी जानकारी सामने आई कि हमले से कई दिन पहले से ही माओवादी दस्ते उस इलाके में मौजूद थे.

मरने वालों में 10 पुलिसकर्मी थे शामिल

इस हमले में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मारे गए, जिनमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा और वरिष्ठ नेता उदय मुदलियार शामिल थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल इस माओवादी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई. इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 28 लोग मारे गए और 38 लोग घायल हो गए. मरने वालों में दस पुलिसकर्मी शामिल थे. 

यह भी पढ़ें – Maharashtra Dahi Handi: कहीं लोहे का ढांचा गिरने से महिला की मौत, कहीं 42 गोविंदा घायल… दही हांडी के जश्न के बाद दर्दनाक हादसा

Tags: chhattisgarh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस...

September 6, 2026

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026
Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी
Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी
Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी
Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी