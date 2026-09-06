Jhiram Valley attack: शाम 4.15 बजे, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में क्या हुआ था? NIA कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को माना दोषी

Jhiram Valley attack: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को एक बड़े माओवादी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 28 लोग मारे गए और 38 अन्य घायल हो गए. छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने 25 मई 2013 के बहुचर्चित झीरम घाटी हमले में 10 अभियुक्तों को दोषी माना है. इन सभी अभियुक्तों को 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बहुचर्चित झीरम घाटी हमला क्या है?

इस माओवादी हमले के बारे में बताया जाता है कि यह भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा माओवादी हमला था. जगदलपुर की स्पेशल NIA कोर्ट में 13 साल तक चले इस ट्रायल के दौरान सरकारी पक्ष ने 101 गवाह पेश किए और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आरोप साबित करने की कोशिश की.

सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत

इस ट्रायल में कुल 11 आरोपी शामिल थे. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई और बाकी 10 के मामले में फैसला सुनाया गया. अब ऐसे में आइए जानते हैं कि 25 मई 2013 को आखिर क्या हुआ था? दरअसल, कांग्रेस पार्टी की ‘परिवर्तन यात्रा’ सुकमा से लौट रही थी. उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे. उस साल नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे. कांग्रेस सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही थी और ‘परिवर्तन यात्रा’ उसी चुनावी अभियान का हिस्सा थी.

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शाम करीब 4:15 बजे हुआ हमला

यह हमला शाम करीब 4:15 बजे हुआ, जब काफिला बस्तर की झीरम घाटी के घुमावदार रास्ते पर पहुंचा. बाद की जांच से पता चला कि माओवादियों ने सड़क रोकने, धमाके करने और काफिले को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई थी. NIA की चार्जशीट के मुताबिक, इस ऑपरेशन में लगभग 150 माओवादी शामिल थे. जांच में यह भी जानकारी सामने आई कि हमले से कई दिन पहले से ही माओवादी दस्ते उस इलाके में मौजूद थे.

मरने वालों में 10 पुलिसकर्मी थे शामिल

इस हमले में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मारे गए, जिनमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा और वरिष्ठ नेता उदय मुदलियार शामिल थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल इस माओवादी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई. इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 28 लोग मारे गए और 38 लोग घायल हो गए. मरने वालों में दस पुलिसकर्मी शामिल थे.

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