कौन हैं कविता महतो जो बनी सोशल मीडिया पर सनसनी, किया ऐसा काम; जानकर नम हो जाएंगी लोगों की आंखें

Kavita Mahto: झारखंड के रामगढ़ जिले में होम गार्ड भर्ती अभियान से पहले एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक विधवा मां के नंगे पैर 1,600 मीटर की दौड़ लगाने का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है. इसे लोग देख और सराह रहे हैं. HMT फिजिकल एकेडमी दुल्मी के डायरेक्टर अजय करमाली ने बताया कि कविता महतो ने 1,600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी की, जबकि इसके लिए 10 मिनट का समय तय था.

4 अक्टूबर को एकेडमी परिसर में हुए ट्रायल का वीडियो वायरल होने के बाद HMT फिजिकल एकेडमी, दुल्मी के डायरेक्टर अजय करमाली ने बताया कि कविता महतो ने तय समय-सीमा से काफी पहले ही दौड़ पूरी कर ली. यह ट्रायल उन लोगों की मदद के लिए आयोजित किया गया था जो 24 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसी मैदान पर होने वाली होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया (जिसमें 284 होम गार्ड चुने जाने हैं) के लिए तैयारी कर रहे थे.

परिवार के करीबियों की हो चुकी है मौत

HMT फिजिकल एकेडमी, दुल्मी के डायरेक्टर अजय करमाली ने बताया कि कविता के पति की मौत तीन साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी. छह महीने पहले उनके जीजाजी (या देवर) की भी सड़क हादसे में मौत हो गई जो परिवार का खर्च उठाते थे. उन्होंने कहा कि उनके दो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, और सास-ससुर भी बुजुर्ग हैं. ऐसे में वे सभी उन्हीं पर निर्भर हैं.

उनकी ज़बरदस्त हिम्मत की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि वह घरों में काम करती हैं. जब हमने ट्रायल रन करवाया, तो उन्होंने 1600 मीटर की दूरी सिर्फ़ सात मिनट में पूरी कर ली, जबकि होम गार्ड भर्ती के लिए महिलाओं को यह रेस पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है. अकादमी ने बुधवार को उन्हें ज़रूरी किट उपलब्ध कराई.

कविता को सरकारी नौकरी मिलने के ज्यादा चांस

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कविता के नौकरी पाने की अच्छी संभावना है क्योंकि 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अतिरिक्त 5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. ऐसे में कविता एक विधवा हैं और इस नौकरी की हकदार हैं.