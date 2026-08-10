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Jharkhand Students Protest: प्रदर्शनकारी आज ‘विधानसभा घेराव’ मार्च करेंगे; राज्य में स्कूल बंद; रांची में सुरक्षा बढ़ाई गई

Jharkhand Students Protest:  छात्र संगठनों का कहना है कि अगर कोई असामाजिक तत्व या उपद्रवी व्यक्ति हमारे आंदोलन को कमजोर करने या हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, तो हम छात्र मजबूती से उनका विरोध करेंगे और उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे.

By: JP Yadav | Last Updated: August 10, 2026 9:18:46 AM IST

Jharkhand Students Protest: प्रदर्शनकारी आज 'विधानसभा घेराव' मार्च करेंगे; राज्य में स्कूल बंद; रांची में सुरक्षा बढ़ाई गई
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Jharkhand Students Protest: झारखंड में सत्तासीन हेमंत सोरेन सरकार के साथ रविवार (09 अगस्त, 2026) को बातचीत का छठा दौर भी बेनतीजा रहने के बाद राज्य में विरोध कर रहे छात्र सोमवार (10 अगस्त, 2026) को राजधानी रांची में विधानसभा घेराव मार्च करने की तैयारी है. प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे हैं. मार्च से पहले सोमवार सुबह से ही संभावित बवाल की आशंका को देखते हुए रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

स्कूल बंद, सुरक्षा बढ़ाई

रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास झारखंड विधानसभा के रास्ते पर रेज़र फेंसिंग (धारदार तार वाली बाड़) लगाई गई है. इसके अलावा छात्र-छात्राओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 भी लागू की गई है. रांची में अधिकतर स्कूल बंद हैं. 

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क्या है छात्रों की मागें

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगों में राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच, 2019 के बाद आयोजित सभी JSSC CGL, JSSC JE और PGT परीक्षाओं को रद्द करना और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं. छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कैटेगरी-वार कट-ऑफ, OMR कॉपी और रिस्पॉन्स शीट को सार्वजनिक करने, और UPSC और SSC की तर्ज पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की भी मांग की है. छात्रों का दावा है कि अधिकारियों ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं.

परीक्षाएं रद्द करने पर सहमत नहीं सरकार

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि हमने अपनी मांगों को तीन हिस्सों में बांटा था – परीक्षाएं रद्द करना, जांच और सुधार। सरकार ने सुधार से जुड़ी मांगें मान लीं और पूरी भी कीं। हालांकि, परीक्षाएं रद्द करने की हमारी मांगों – खासकर TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, JSSC-CGL परीक्षा, PGT परीक्षा, एक्साइज परीक्षा और अभय तिवारी से जुड़ी अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द करने – पर सरकार सहमत होने को तैयार नहीं दिखी. उन्होंने राज्य भर के छात्रों से आज के मार्च में शामिल होने की अपील भी की और कहा कि मार्च शांतिपूर्ण रहेगा. 

छात्रों की बातें मानने का दावा गलत

यहां पर बता दें कि रविवार को हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार और छात्रों के बीच विरोध-प्रदर्शन खत्म करने के लिए बातचीत का छठा दौर हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मामले को सुलझाने में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रों ने घोषणा की कि उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा. बातचीत के दौरान क्या हुआ, इसे लेकर अलग-अलग दावे किए गए। राज्य सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की “98 प्रतिशत” मांगें मान ली थीं, जबकि दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि यह सच नहीं है.

Tags: Jharkhand News
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