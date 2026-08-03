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झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी, CJP ने किया सपोर्ट, क्या हैं मांगें?

दिल्ली में छात्रों का आंदोलन सफल होने के साथ ही झारखंड में भी छात्रों का काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है. अब छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. इस प्रदर्शन का सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने भी सपोर्ट किया है.

By: Deepika Pandey | Published: August 3, 2026 11:51:46 AM IST

झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन
झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन


Jharkhand Student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इसको लेकर एक छात्र नेता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि  14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए. कथित पेपर लीक की जांच की जाए और राज्य की भर्ती प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएं. इस आंदोलन को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का भी समर्थन मिला है, जिससे रांची में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को और बल मिला है.

देवेंद्र नाथ महतो ने शुरू की भूख हड़ताल

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. समर्थकों को संबोधित करते हुए महतो ने आंदोलन की समय-सीमा बताई और कहा कि यह पिछले महीने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू हुआ था.

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एक महीने से चल रहा प्रदर्शन

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, “14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) के नतीजे पिछले महीने की 2 तारीख को घोषित किए गए थे. यहीं से यह विवाद शुरू हुआ. हमने 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. 7 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की और 8 जुलाई को पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया. 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सबूत सौंपे, जिसके बाद आधिकारिक कार्रवाई शुरू हुई.”

विफल रही सरकार

महतो ने आरोप लगाया कि हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) छात्रों की चिंताओं को ठीक से दूर करने में विफल रहे हैं. उन्होंने कहा, “झारखंड सरकार और आयोग दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है… छात्रों का मनोबल बनाए रखने और इस संघर्ष को तेज करने के लिए मैं आज से खाना छोड़ रहा हूं… हमारा मुख्य उद्देश्य 14वीं PT परीक्षा को रद्द करवाना और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करवाना है.”

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी मांगें 

पत्रकारों से बात करते हुए महतो ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी गई मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, “छात्रों का मनोबल बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हूं. मैं इस हड़ताल के सभी नियमों का पालन करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सरकार घुटने टेक दे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले.” उन्होंने 14वीं JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज़ प्रीलिमिनरी टेस्ट को रद्द करने और TDPL के ज़रिए आयोजित सभी परीक्षाओं की समीक्षा करने की मांग भी दोहराई.

उन्होंने कहा, “सबसे पहले, हम यह पक्का करेंगे कि 14वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) कंबाइंड सिविल सर्विसेज़ का प्रीलिमिनरी टेस्ट (PT) रद्द हो और TDPL एजेंसियों के ज़रिए होने वाली परीक्षाओं की जांच हो. हम JPSC और JSSC परीक्षाओं में सुधार के लिए दबाव डालेंगे.”

छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं?

यह विरोध कथित तौर पर पेपर लीक होने, भर्ती में गड़बड़ियों और प्रशासनिक खामियों की वजह से हो रहा है. छात्रों का कहना है कि इन वजहों से उनके करियर पर बार-बार बुरा असर पड़ा है. कई रिपोर्टों के मुताबिक, उम्मीदवारों ने अधिकारियों पर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित न कर पाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है.

CJP ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने JPSC, JSSC CGL और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों से बात की है और उनकी मांगों का समर्थन किया है. दिपके ने X पर पोस्ट किया, “झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों से बात की. CJP झारखंड के सभी छात्रों के साथ है और उनकी मांगों का समर्थन करता है.” इसी बीच, BJP के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड सरकार की आलोचना की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.

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