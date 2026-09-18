Home > देश > Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! अचानक घर आए बेटे ने कमरे में देखा ऐसा नज़ारा; सच्चाई सामने आई तो पुलिस का भी चकरा गया माथा

Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! अचानक घर आए बेटे ने कमरे में देखा ऐसा नज़ारा; सच्चाई सामने आई तो पुलिस का भी चकरा गया माथा

Sasur Bahu Illicit Relation: झारखंड के गिरिडीह जिले में शातिर पिता ने अपनी प्रेमिका की शादी पहले तो बेटे से शादी करा दी. फिर बेटे की गैरमौजूदगी में अपनी ही बहू से उसके कमरे में संबंध बनाने लगा. इसका पता बेटे को चला तो हंगामा हो गया.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 5:53:59 AM IST

Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! अचानक घर आए बेटे ने कमरे में देखा ऐसा नज़ारा; सच्चाई सामने आई तो पुलिस का भी चकरा गया माथा
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Jharkhand Sasur Bahu Illicit Relation: अवैध या फिर विवाहेतर संबंध (Illicit/Extramarital Relationships) भले ही क्षणिक सुख या फिर आनंद दें, लेकिन ये हमेशा से बेहद कष्टकारी होते हैं. ज्यादातर अवैध संबंधों को नतीजा बेहद ही खौफनाक होता है. कुछ मामलों में तो हत्याएं तक हो जाती हैं. अवैध संबंध अक्सर गंभीर पारिवारिक बिखराव, मानसिक तनाव और कई बार खूनी संघर्ष या हिंसक वारदातों के रूप में सामने आता है. ताजा मामला झारखंड से जुड़ा है. 

झारखंड के गिरीडीह जिले अवैध संबंधों का अजब मामला सामने आया है. यहां पर बुजुर्ग को एक युवती से प्यार हो गया. अवैध संबंध भी आगे भी चलता रहे और समाज में बदनामी नहीं हो, इसलिए बुजुर्ग ने प्रेमिका की शादी अपने ही बेटे से करा दी. इसके बाद ससुर और बहू के अवैध संबंध जारी रहे. बेटे की गौरमौजूदगी में ससुर अपनी ही बहू से उसके कमरे में अवैध संबंध बनाता था. एक दिन किसी काम से दिन में बेटा घर आया तो उसने अपने पिता और पत्नी को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसके बाद पिता और पुत्र में जमकर लड़ाई हुई. 

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अवैध संबंध में पिता ने किया बेटे पर हमला

झारखंड के गिरिडीह से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला यह मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा.  तीन-चार बार बैठक भी हुईस लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हो सका. इस बीच पिता ने विवाद के चलते अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला कर लिया. पूरा मामला गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव का है. गांव के रहने वाले युवक सिराज का कहना है कि उसके पिता मदीश अंसारी के युवती के साथ अवैध संबंध थे. इस बीच उसने बेटे की शादी अपनी ही प्रेमिका से करा दी. कुछ समय बाद मदीश अंसारी अपने ही बेटी की पत्नी से अवैध बनाने लगा. 

ससुर-बहू संबंध पर भड़का बेटा दिया तलाक

वहीं, बेटे सिराज को पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध का पता चला तो घर में जबरदस्त लड़ाई हुई. वहीं, पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया. आखिरकार तंग आकर सिराज ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया.   इसकी जानकारी पिता मदीश अंसारी को लगी तो उसने तलाक लेने के चलते गुस्से में बेटे सिराज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.  इसके बाद फरार हो गया. अब पुलिस आरोपी मदीश अंसारी की तलाश कर रही है. 

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Tags: Jharkhand News
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