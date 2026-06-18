INDIA ब्लॉक को लगा झटका! बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीते, क्रॉस वोटिंग से विपक्षी खेमे में हलचल

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं. परिमल नाथवानी का जीतना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और INDIA ब्लॉक के लिए झटका माना जा रहा है. इस चुनाव में INDIA ब्लॉक के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की खबर आई है. वहीं इस चुनाव में JMM के वैद्यनाथ रामम को जीत मिली है. हालांकि वैद्यनाथ राम की जीत पक्की मानी जा रही थी.

एक अधिकारी ने बताया कि क्रॉस-वोटिंग के बीच एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने गुरुवार को झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों में से एक पर जीत हासिल की और कांग्रेस के प्रणव झा को हराया. दूसरी सीट के लिए सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम चुने गए.

चुनाव अधिकारी ने क्या बताया?

इस पूरे चुनाव नतीजे पर चुनाव अधिकारी का बयान सामने आया है. जिसमें चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाथवानी को 28 वोट मिले और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया, जबकि प्रणव झा को 20 वोट मिले. वहीं दूसरी तरफ चुनाव में वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि 3 वोट अमान्य पाए गए, उन 3 अमान्य वोटों में से एक कांग्रेस का और 2 बीजेपी के थे.

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इंडिया ब्लॉक की हुई हार

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास झारखंड विधानसभा में 24 सीटें हैं, जो 81 सदस्यों वाली विधानसभा में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सीट हासिल करने के लिए जरूरी कम से कम 28 पहली पसंद वाले वोटों से चार कम हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन (जिसमें जेएमएम और कांग्रेस शामिल हैं) के पास विधानसभा में 56 सीटें हैं.

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चुनाव नतीजों पर बीजेपी विधायक ने क्या कहा?

चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि एनडीए को 28 वोट मिले, जेएमएम को 30 और कांग्रेस को 20 वोट मिले. तीन वोट अमान्य घोषित किए गए. परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले. विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और यह नतीजा तय था.

Deeply grateful for the opportunity to serve the fourth term as the Member of Rajya Sabha. This moment is filled with profound emotion as this will be my third term from Jharkhand, the very soil from where my Parliamentary journey began in 2008. It is a matter of immense pride… pic.twitter.com/1s3sOsS8Mi — Parimal Nathwani (@mpparimal) June 18, 2026







परिमल नाथवानी ने क्या कहा?

जीत के बाद परिमल नाथवानी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने अपनी जीत के लिए झारखंड के लोगों और एनडीए नेतृत्व का धन्यवाद किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर चौथी बार सेवा करने का मौका मिलने के लिए मैं बहुत आभारी हूं. यह मेरे लिए एक भावुक पल है, क्योंकि यह झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा तीसरा कार्यकाल है, वही जमीन जहां से 2008 में मेरा संसदीय सफर शुरू हुआ था. अपनी कर्मभूमि में एक बार फिर लौटना मुझे बहुत गर्व और विनम्रता का एहसास कराता है.

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