Jharkhand News:  रामगढ़ में अपराधियों का आतंक, CCL आउटसोर्सिंग कंपनी में गोलीबारी, पर्चा छोड़कर फरार

Jharkhand News: रामगढ़ जिले के भुरकुंडा बरका सयाल क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर दहशत फैला दी है। सयाल डी परियोजना में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी पीएसएमई के गेट पर घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी की और मौके पर पर्चा छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके और कंपनी के वर्करों में भय का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, देर रात एक ब्लैक स्कूटी पर सवार दो अपराधी कंपनी परिसर पहुंचे।

August 19, 2025

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News: रामगढ़ जिले के भुरकुंडा बरका सयाल क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर दहशत फैला दी है। सयाल डी परियोजना में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी पीएसएमई के गेट पर घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी की और मौके पर पर्चा छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके और कंपनी के वर्करों में भय का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, देर रात एक ब्लैक स्कूटी पर सवार दो अपराधी कंपनी परिसर पहुंचे। अचानक उन्होंने कंपनी के मेन गेट पर एक राउंड फायरिंग की। गोली लगने से गेट में छेद हो गया। इसके बाद अपराधी पर्चा छोड़कर तेज रफ्तार से सयाल की ओर भाग निकले। घटना से वहां मौजूद कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी दहशत में आ गए।

मौके पर पहुची  पुलिस

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव गोस्वामी, इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह, थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता और शिवलाल गुप्ता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और कंपनी प्रबंधन व सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ की। सपीएसएमई कंपनी इंचार्ज कुंदन और सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अपराधियों की संख्या दो थी और वे घटना को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गए।

पुलिस की जांच जारी

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किस गिरोह ने की है और पर्चे में क्या लिखा है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों में दहशत का माहौल गहराया हुआ है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रामगढ़ में अपराधियों की इस वारदात ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

