Jharkhand News: प्रशासन ने जेपी केंद्रीय कारा में की छापेमारी, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Jharkhand News: मंगलवार देर रात हजारीबाग जिला प्रशासन की टीम ने जेपी केंद्रीय कारा में जबरदस्त छापामारी अभियान चलाया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के नेतृत्व में घंटों तक जेल परिसर के हर कोने की गहन जांच की गई। इस औचक कार्रवाई से जेल में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान कई खामियां उजागर हुईं। कुछ वार्डों में पानी का रिसाव पाया गया, वहीं कई हिस्सों में रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी। कैदियों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने पर उपायुक्त ने मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया।

इस दौरान एसडीएम बैजनाथ कामती भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह छापामारी एक रूटीन जांच का हिस्सा थी और इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। लेकिन जिन खामियों का पता चला है, उन्हें जल्द दूर करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा— “जेल प्रशासन को सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”बैजनाथ कामती ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों या जेल व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन सजग है और समय-समय पर इसी तरह औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने जेल कर्मियों और अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। जेल प्रशासन पर दबाव है कि वे सुरक्षा इंतजामों और कैदियों की मूलभूत जरूरतों को लेकर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं। “जेल में मिली खामियों को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा और सुविधाओं पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

