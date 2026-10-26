Jharkhand Crime: 6 किलोमीटर तक दौड़ा मौत का ‘ट्रेलर’ रुका तो ले चुका था शख्स की जान

Jharkhand Crime: झारखंड के गिरिडीह में भीषण हादसे के बाद ट्रेलर चालक की दरिंदगी सामने आई है. रविवार रात के दौरान झारखंड के गिरिडीह में भीषण सड़क दुर्घटना हुई. सरिया थाना क्षेत्र के निमाटांड़ के पास एक वैगनआर कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकराकर उसमें फंस गई. आरोप है कि इसकी जानकारी होने बावजूद ट्रेलर चालक ने वाहन रोकने के बजाय कार को करीब 6 किलोमीटर तक घसीटा. ट्रेलर बिरनी थाना क्षेत्र के मंझिलाडीह गांव के पास जाकर चालक ने ट्रेलर रोका. इसके बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. वहीं, 6 KM तक घिसटती रही वैगनआर के चालक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

टक्कर के बाद ट्रेलर में फंस गई कार

पूरा मामला बिरनी थाना क्षेत्र के मंझिलाडीह गांव का है. इस हादसे में कार चालक महेश यादव की मौत हो गई, जबकि कार में सवार भुवनेश्वर यादव और बंशी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. जानकारी के अनुसार, वैगनआर में सवार 3 लोग सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी से अपने गांव गोरहंद लौट रहे थे. इसी दौरान निमाटांड़ के पास कार आगे चल रहे ट्रेलर से उनकी वैगन आर कार टकरा गई. टक्कर के बाद कार ट्रेलर में बुरी तरह फंस गई. जानकारी होने के बाजवूज ट्रेलर चालक आगे बढ़ता रहा और कार करीब 6 किलोमीटर तक सड़क पर कार घिसटती रही. इस दौरान कुछ जगहों पर कार से चिन्गारी भी निकलती नजर आई.

हथौड़े से तोड़नी पड़ी कार

मंझिलाडीह पहुंचने पर ट्रेलर रुक गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया.वहीं, दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस को खबर दी गई. बिरनी थाना प्रभारी आकाश सिंह भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कार के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार हथौड़े की मदद से कार को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया.

एक की मौत, दो की हालत गंभीर

हादसे में कार चालक महेश यादव की जान चली गई. भुवनेश्वर यादव और बंशी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया. घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक है.

ट्रेलर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

हादसे के बाद ट्रेलर चालक के फरार होने की सूचना है. पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों और चालक की पहचान से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है. सरिया में हुई टक्कर के बाद कार का बिरनी तक घसीटते हुए पहुंचना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.