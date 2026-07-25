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पति की गैरमौजूदगी में स्कूल संचालक आता था घर, रातभर रुकता था; शनिवार सुबह पहुंच गया पति और हो गया कांड!

Jharkhand Crime News: जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला अवैध संबंध के शक से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, जांच के बाद सच सामने आएगा.

By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 7:08:10 PM IST

पति की गैरमौजूदगी में स्कूल संचालक आता था घर, रातभर रुकता था; शनिवार सुबह पहुंच गया पति और हो गया कांड!
पति की गैरमौजूदगी में स्कूल संचालक आता था घर, रातभर रुकता था; शनिवार सुबह पहुंच गया पति और हो गया कांड!


Jharkhand Crime News: झारखंड के दुमका से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर अवैध संबंध के शक में कुल्हाड़ी से हमला कर निजी स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई. शनिवार (25 जुलाई, 2026) की सुबह हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. उधर, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस फिलहाल हत्यारोपी की तलाश में उसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया. 

पूरा मामला दुमका जिले में स्थित मसलिया थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव का है. जान गंवाने वाले की पहचान जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित चापुड़िया गांव के रहने वाली देवराज दत्ता (42) के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फतेहपुर में देवराज दत्ता निजी स्कूल का संचालन करता था. यहां रहने के दौरान उसका संबंध जामजोरी गांव की एक विवाहित महिला से हो गया. महिला का पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था. देवराज दत्ता के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह पिछले तीन दिनों से महिला के घर पर ही ठहरा हुआ था. आरोप है कि इस दौरान कई बार महिला के साथ संबंध भी बनाए. महिला भी देवराज दत्ता को चाहने लगी थी. 

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विवाद के बीच पति ने किया प्रेमी पर हमला

पुलिस का मानना है कि देवराज दत्ता स्कूल बंद होने के बाद महिला के घर पर आ जाता था और रातभर उसके साथ ही रहता था. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए. आसपास के लोगों ने महिला के पति सुभाष मुर्मु को इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह यकीन नहीं कर पाया. एक शाम को वह जल्दी घर आ गया तो उसकी पत्नी और देवराज आपत्तिजनक हालत में मिला. इसी बात को लेकर शनिवार सुबह करीब पांच बजे महिला के पति सुभाष मुर्मु और देवराज के बीच कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान सुभाष मुर्मु ने कुल्हाड़ी से हमला कर देवराज की हत्या कर दी. इसके बाद लोग उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वह फरार हो गया. बताया जा रहा है कि रात के दौरान भी पति घर पर मौजूद था और पत्नी और गैरमर्द देवराज दत्ता को साथ में देखा था, वह भी आपत्तिजनक हालत में.

पुलिस कर रही महिला से पूछताछ

हत्या से गांव में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने घटना की सूचना पुलिस को दी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है तथा मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है. 

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Tags: inkhabar-social-newsJharkhand News
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