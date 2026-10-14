Jharkhand Crime: दिल्ली का बुराड़ी कांड याद है ना ! अब हो गया झारखंड में कांड, 2 बहनों को मार डाला

Jharkhand Crime: 30 जून-01 जुलाई, 2018 की रात को दिल्ली के बुराड़ी इलाकों में 11 लोग फांसी पर लटक गए. जांच में पता चला कि अंधविश्वास के चक्कर में ललित नाम के शख्स ने खुद के साथ 11 लोगों की जान ले ली. ललित के बहकावे में आकर सभी 11 लोगों ने जान दे दी. इनमें ललित भी शामिल था. एक ओर हम आधुनिक और AI के युग में जी रहे हैं तो दूसरी ओर 21वीं सदी में भी अंधविश्वास एक जटिल और चिंताजनक समस्या है. इसके शिकार ग्रामीण के साथ-साथ शहरी लोग भी हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाज के कई हिस्सों में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं. ताजा मामला बिहार से सटे झारखंड का है. यहां पर यानी झारखंड में एक बीमार व्यक्ति को खुद को ठीक करने के लिए एक अनुष्ठान में कथित तौर पर अपनी 2 बहनों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

अनुष्ठान में ही की बहनों की हत्या

पुलिस ने बताया कि उसे विश्वास था कि इस अनुष्ठान से उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी. उसने 15 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और अधिकारियों ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद की. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर कुल्हाड़ी से अपनी 2 बहनों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसने यह हत्या एक अनुष्ठान के तहत की, जिसके बारे में उसका मानना ​​था कि इससे वह ठीक हो जाएगा.

15 किमी दूर जाकर किया आत्मसमर्पण

पुलिस के अनुसार, यह घटना धालभूमगढ़ पुलिस स्टेशन (PS) क्षेत्र के बबाईडा गांव में हुई, जहां आरोपी ने अपनी दो बहनों (उम्र 55 और 50 वर्ष) की हत्या कर दी. अपने घर में ताला लगाया और 15 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया. पीड़ितों में से एक के पति ने बताया कि आरोपी ने रविवार को अपनी दोनों बहनों को अपने घर बुलाया था. उसने खुद को ‘ठीक’ करने के लिए जादू-टोना और एक विशेष पूजा का बहाना बनाया था.

ना आने के चलते बची तीसरी बहन

आरोपी की तीसरी बहन ने कहा कि उसने मुझे भी पूजा के लिए बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई. भगवान का शुक्र है, मैं बच गई. हमारी दोनों बहनें उसकी देखभाल करने और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए आई थीं. उसने उसकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. पुलिस स्टेशन इंचार्ज धीरज कुमार मिश्रा ने कहा कि 45 साल के व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसने अंधविश्वास के कारण अपनी दो बहनों की हत्या करने की बात कबूल की है. उसके घर से कई दवाइयां मिली हैं और वह अलग-अलग बीमारियों के लिए गांव के एक ओझा से इलाज करवा रहा था. वारदात की जगह से कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है.

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