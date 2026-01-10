Home > देश > Jharkhand: खूनी हाथी का तांडव! सड़क पर बिछा दी 20 लोगों की लाशें; Video में देखें मौत का मंजर

Jharkhand: हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा हादसे की जानकारी सामने आई है. हथियों के हमले में रेस्क्यू कर्मी की जान चली गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है.

By: Preeti Rajput | Published: January 10, 2026 11:12:02 AM IST

Jharkhand: झारखंड के चाईबासा से एक बड़ी खबर सामने आई है. बेनीसागर इलाके में चल रहे हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घायल हुए रेस्क्यू टीम के सदस्य सुखलाल बेसरा की इलाज के दौरान मौत हो गई है. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से विशेष रेस्क्यू टीम के साथ सुखलाल बसेरा पहुंचे थे. 

हमले में शख्स ने गंवाई जान

इसी दौरान अचानक से एक हाथी ने हमला करना शुरु कर दिया. हाथी के इस हमले में सुखलाल बेसरा गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर काफी चोटें आईं जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में ओडिशा के क्योंझर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी उन्होंने दम तोड़ दिया. सुखलाल बेसरा की मौत के बाद हाथी के हमले में जान गंवाने वालों की कुल संख्या अब 20 हो चुकी है. इस घटना से इलाके में दहशत और डर का माहौल है. 

रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन जारी रखने से किया इनकार 

इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल से आई रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन जारी रखने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद टीम वापस लौट चुका है. इस मामले की पुष्टी आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने की है. हाथी के ओडिशा सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से झारखंड वन विभाग की टीम को फिलहाल कुछ राहत जरूर मिली है. लेकिन झारखंड के बाद ओडिशा की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं.

ओडिशा पहुंचा हाथियों का झुंड

हालांकि ओडिशा वन विभाग के लिए राहत की बात यह है, जिस काजू बगान क्षेत्र में हाथी मौजूद है, वहां पहले से सोलर फेंसिंग की गई है. ऐसे में संभावना है कि हाथी वापस झारखंड लौट जाएंगे. फिलहाल वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इलाके में तनाव और डर का माहौल है. हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि हाथी का कहर आखिर कब तक थमेगा?

