Jhargram Constituency Result 2026: जहां मोदी ने खाई थी झालमुड़ी, उसी झारग्राम सीट से BJP आगे,रुझानों में सामने आया दिलचस्प मोड़

Jhargram Constituency Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के शुरुआती रुझान लगातार रोमांच बढ़ा रहे हैं. राज्यभर में बीजेपी के बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, अब तक के रुझानो में बीजेपी 165 सीटों पर आगे चल रही है, इसी बीच झारग्राम विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जहां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है.

ताजा रुझानों के अनुसार, झारग्राम सीट पर भाजपा उम्मीदवार बढ़त में हैं. इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन शुरुआती संकेत भाजपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं. पूरे राज्य में भी दोनों प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर जारी है, जिससे चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

जब ‘झालमुड़ी’ ने बटोरी थी सुर्खियां

झारग्राम सीट सिर्फ चुनावी वजहों से ही नहीं, बल्कि एक खास वजह से भी चर्चा में रही है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक स्थानीय दुकान पर अचानक रुक गए थे और उन्होंने झालमुड़ी का स्वाद लिया था,जो उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. उस पल ने इस सीट को खास पहचान दिलाई थी. शुरुवाती रुझानों के आकड़ों के मुताबिक उस इलाके की चारों सीटों (झारग्राम, बिनपुर,गोपीबल्लभरपुर,नयाग्राम) पर भाजपा आगे चल रही है.

उम्मीदवार और चुनावी स्थिति

इस सीट से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. दोनों दलों ने अपने-अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.झारग्राम सीट को सेमी-अर्बन क्षेत्र माना जाता है और यह पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से एक है. इस बार यह सीट सामान्य वर्ग में आती है.

मतदान और मतगणना

इस सीट पर मतदान 9 अप्रैल 2026 को हुआ था, जबकि मतों की गिनती 4 मई 2026 को जारी है. शुरुआती रुझानों के बाद अब सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं.