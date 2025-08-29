Home > देश > Jhansi News: झांसी पुलिस ने खोए हुए मोबाइल बरामद किए, खोज डाले 206 खोये हुए मोबाइल फोन

Jhansi news update: एसएसपी ने सर्विलांस और और उन टीमों को मोबाइल फोंस बरामद करने के लिए लगाया था, सर्विलांस टीम है वह लगातार गुमशुदा फोन को बरामद कर रही है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 29, 2025 17:07:38 IST

झाँसी से शहजाद खान की रिपोर्ट: दरअसल झांसी के एसएसपी को लगातार मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसएसपी ने सर्विलांस और और उन टीमों को मोबाइल फोंस बरामद करने के लिए लगाया था। इसके बाद टीम ने जिले भर से 206 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इस संबंध में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बरामद किए गए फोंस को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिए हैं। खोए हुए मोबाइल पाकर मालिकों ने एसएसपी को थैंक यू भी बोला है। इसके अलावा मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरो पर जो खुशी झलकी है उसने पुलिस की सराहनीय पहल को और खास बना दिया है, बरामद किए गए 206 मोबाइल फोंस की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया

दरअसल झांसी पुलिस लाइन में शुक्रवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि उनके पास लगातार खोए हुए मोबाइल फोंस की शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद उनकी टीम ने 206 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आज वह सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिको को सोपे जा रहे है।  बरामद किए गए 206 मोबाइल फोनों की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा बरामद किए गए मोबाइल फोन में महंगे महंगे जैसे एप्पल, वनप्लस,सेमसंग आदि फोंस भी शामिल है।

गुमशुदा फोन को बरामद किया

एसएसपी बोले- एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस हर संभव प्रयास करती है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसे तुरंत समाधान किया जाए।  इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस टीम है वह लगातार ऐसे गुमशुदा फोन को बरामद और उनकी तलाश करने के लिए लगी रहती है,, इसलिए यह हमें सफलता मिली है। आज हमने 206 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस तरह की पहल आगे भी जारी रहेगी,, इसी तरह जनता का विश्वास ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

 पुलिस की तरफ कार्यवाही

मोबाइल फोंस की कीमत करीब 50 लाख आंकी-206 खोए हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 50 लख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की कार्यवाही को लेकर अब जिले भर में पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है। मोबाइल स्वामीयो का कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वह उनकी ईमानदारी और मेहनत से ही संभव हुआ है।

