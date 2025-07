Jhalawar School Roof Collapse: हाथ में तड़पते बच्चों को लेकर भागते मां-बाप, अस्पताल से वायरल हुआ चीख-पुकार का Video

Rajasthan school building collapse: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में एक भयानक हादसा हो गया जिसमें कई बच्चों की मौत की खबर है। दरअसल यहां सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जबकि 27 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 बच्चों की हालत नाज़ुक बताई गई। हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 से 70 बच्चे मौजूद थे. जानकारी के मुताबिक मलबे में दबे सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। इमारत गिरते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय ग्रामीणों, शिक्षकों और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक घायलों को मनोहरथाना अस्पताल और झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए हैं. जिन बच्चों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है उनमें शामिल हैं- प्रियंका पुत्री मांगीलाल भील, सतीश पुत्र बाबूलाल भील, हरीश पुत्र हरकचंद लोढ़ा और पायल पुत्री लक्ष्मण भील. चारों के शव मनोहरथाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं।

At least 4 students were killed and several are feared trapped after the roof of a govt primary #SchoolBuilding Collapse in #Jhalawar district of #Rajasthan on Friday morning.

Rescue operation underway.

In #RoofCollapse incident 4 killed, 17 injured : PTI#buildingcollapse pic.twitter.com/RGfx15Tkm9

