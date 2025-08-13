Home > देश > Gopal Mandal FIR: ‘रखैल रखता है…’, Nitish के विधायक Gopal Mandal किसको लेकर दिया भयानक बयान, JDU में ही मचा सिर फुटव्वल!

Gopal Mandal FIR: अजय मंडल ने कहा कि जिस महिला के बारे में मुझ पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया गया, वह मेरे परिवार की सदस्य (भतीजी) है। वर्तमान में प्रदेश महासचिव और जदयू की महिला प्रकोष्ठ की नेता हैं।

August 13, 2025

Gopal Mandal FIR: जदयू सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। यह शिकायत भागलपुर के घोघा थाने में बुधवार (13 अगस्त 2025) को दर्ज कराई गई है। आवेदन मिलने के बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

सांसद अजय कुमार मंडल ने अपने आवेदन में कहा है कि 10 और 12 अगस्त 2025 को विधायक गोपाल मंडल ने मीडिया और सैकड़ों लोगों के सामने उनके चरित्र पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। विधायक ने आरोप लगाया- “सांसद अजय मंडल एक रखैल रखते हैं।” अजय मंडल ने कहा कि जिस महिला के बारे में मुझ पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया गया, वह मेरे परिवार की सदस्य (भतीजी) है। वर्तमान में प्रदेश महासचिव और जदयू की महिला प्रकोष्ठ की नेता हैं।

मेरी छवि धूमिल हो रही है: अजय मंडल

अपने आवेदन में, अजय मंडल ने गोपाल मंडल के आरोपों पर लिखा है, “बिना किसी सबूत के सार्वजनिक स्थान पर मुझ पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, निराधार और अपमानजनक है। इसका उद्देश्य मेरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना और मुझे मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से नुकसान पहुँचाना है। इस बयान के कारण समाज, रिश्तेदारों और परिचितों में मेरी छवि धूमिल हो रही है।”

‘गोपाल मंडल की आपराधिक छवि’

सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल की छवि को आपराधिक बताया है। उन्होंने आवेदन में लिखा है, “माननीय विधायक गोपाल मंडल जी की आपराधिक छवि है। उनके खिलाफ कई थानों में कई गंभीर मामले लंबित हैं। वह खुद को आपराधिक मामलों से जोड़ते हैं और खुद को दबंग बताते हैं।” अजय मंडल ने इस पूरे मामले में थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की है।

आपको बता दें कि जदयू विधायक गोपाल मंडल आए दिन बेतुके बयान देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते हैं।

