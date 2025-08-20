Home > देश > Voter Adhikar Yatra: ‘फ्यूज बल्ब हैं, जो…’, CM नीतीश के मंत्री का Rahul Gandhi पर सबसे बड़ा हमला, जो कहा सुन कांग्रेसियों का खून खौल जाएगा!

Bihar Chunav 2025: श्रवण कुमार ने कहा कि "उनके साथ-साथ उनका गठबंधन भी सफाया हो गया है। अब वो बिहार में घूम रहे हैं, तो उनकी पार्टी तो यहाँ पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इस बार उनके गठबंधन का भी सफाया होना तय है।

August 20, 2025

Bihar Chunav 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर हैं। जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह फ्यूज बल्ब हैं जो रात में भी रोशनी नहीं देते। राहुल गांधी के बारे में सब यही सोचते हैं कि वह जहाँ भी प्रचार के लिए गए हैं, उनकी पार्टी का सफाया हो गया है।

 ‘बिहार से इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा’

श्रवण कुमार ने कहा कि “उनके साथ-साथ उनका गठबंधन भी सफाया हो गया है। अब वो बिहार में घूम रहे हैं, तो उनकी पार्टी तो यहाँ पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इस बार उनके गठबंधन का भी सफाया होना तय है। बिहार में ‘2025 में फिर नीतीश’ का नारा जनता ने हाथों-हाथ लिया है।

SIR के मुद्दे पर विपक्ष की यात्रा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे को समझ नहीं पा रहा है, उसे लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कह रही है कि उसे झूठ बोलने के लिए कहा गया था कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे भ्रम फैला रहे हैं।”

तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने क्या कहा?

श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी यादव राहुल गांधी को यह वादा करके लुभा रहे हैं कि वह उन्हें 2029 में प्रधानमंत्री बना देंगे, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है। बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति अपना रहे हैं और राहुल गांधी को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। हालाँकि, जनता सब समझ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।

वहीं, मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर बयान दिया। उन्होंने उनकी खूब तारीफ़ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, बिहार की जनता को बड़ी-बड़ी सौगातें देकर जाते हैं। ऐसे में अगर वह एक बार फिर बिहार आएँगे, तो बिहार को फिर से एक तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा।

