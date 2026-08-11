‘बेटियों संग गॉसिप से लेकर फ्रीबी बहस तक…’, छा गए जयंत चौधरी; निजी जीवन से जुड़े किए मजेदार खुलासे!

नई दिल्ली में 10 अगस्त 2026 को आयोजित ‘वी वूमेन वांट कॉनक्लेव 2026’ (We Women Want Conclave 2026) में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने महिला सशक्तिकरण, फ्रीबी कल्चर (Freebie Culture), राजनीति में महिला आरक्षण और आधुनिक पैरेंटिंग जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए.

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

जयंत चौधरी ने जोर देकर कहा कि असली महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को पूर्ण ‘एजेंसी’ (निर्णय लेने का अधिकार) न दिया जाए.

योजनाओं के केवल लाभार्थी बनाने के बजाय महिलाओं को नीति निर्माण और क्रियान्वयन का मुख्य चालक बनाना होगा. कौशल विकास मंत्रालय की उच्चस्तरीय समितियों में केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि UN Women और जमीनी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीआई की लाखों सीटों में महिलाओं की भागीदारी केवल 12-13% रही है. हालांकि, ऑटोमोटिव जैसे पारंपरिक रूप से पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्रों में भी अब महिलाएं आगे आ रही हैं. समाज के सामने ऐसे रोल मॉडल्स को पेश करना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है.

‘फ्रीबी’ नहीं, यह सामाजिक जिम्मेदारी और अवसर है

मुफ्त की योजनाओं (Freebies) पर चल रही बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अभी अवसरों के मामले में एक समान देश नहीं बना है.

‘द इम्पीरियल होटल में जो दृश्य दिखता है, वह पूरा भारत नहीं है. देश में बड़ी आबादी जीवन-यापन के स्तर पर काम कर रही है, जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है. इसे ‘फ्रीबी’ कहना गलत है, यह समाज और सरकार की जिम्मेदारी है.’

घर से शुरू करना होगा सांस्कृतिक बदलाव

उन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण घर के काम का बोझ और भविष्य में नौकरी के अवसरों की कमी है. उन्होंने कहा कि जब तक समाज और परिवारों की बुनियादी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता.

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और आरक्षण

महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने माना कि शुरुआत में राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवार ढूंढने में चुनौतियां आती हैं क्योंकि परिवार और समाज उन्हें चुनाव लड़ने से रोकते हैं.

जब महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और निश्चित माहौल तैयार किया जाएगा, तो योग्य महिला नेतृत्व अपने आप उभरकर सामने आएगा.

टेक्नोलॉजी, री-इन्वेंशन और पर्सनल लाइफ

सत्र के दौरान जयंत चौधरी ने अपने व्यक्तिगत जीवन और नई पीढ़ी के साथ जुड़ाव पर भी बेबाक बातें साझा कीं, अपनी बेटियों के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में माता-पिता को खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए. वे अपनी बेटियों के साथ संवाद में उनकी भाषा (जैसे “What’s the tea”) समझते हैं और खुद को एक ‘हैंड्स-ऑन’ पिता मानते हैं, जिन्होंने बच्चों के बचपन में डायपर बदलने से लेकर उन्हें खाना खिलाने तक के सभी काम किए हैं.

ध्यान केंद्रित करने के लिए वे अपने मोबाइल ऐप पर शॉर्ट-फॉर्मेट चेस (1-मिनट फॉर्मेट) खेलते हैं.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकनीक के प्रति सजगता और खुद को लगातार री-इन्वेंट करने की क्षमता की सराहना की. उन्होंने बताया कि उनकी सलाहकार टीम में एआई (AI) विशेषज्ञ शामिल हैं जो नए डिजिटल टूल्स पर काम करते हैं.