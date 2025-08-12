Home > देश > Jaya Bachchan Angry: फिर जया बच्‍चन ने गुस्से पर खोया कंट्रोल, इस बार तो शख्‍स को धकिया ही दिया, Video देख रह जाएंगे हैरान

Jaya Bachchan Angry: उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक व्यक्ति को धक्का दे दिया जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

August 12, 2025

Jaya Bachchan Angry: सपा सांसद जया बच्चन मंगलवार (12 अगस्त) को एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपना आपा खो बैठीं जब उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक व्यक्ति को धक्का दे दिया जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन उस व्यक्ति को धक्का देते हुए कह रही हैं, “क्या कर रहे हो? यह क्या है?”

उस समय जया बच्चन के पास उनकी साथी सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी खड़ी थीं। जैसे ही जया बच्चन ने उस व्यक्ति को धक्का दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर मामले में बिना दखल दिए क्लब की ओर बढ़ गईं।

पहले भी ज़ाहिर कर चुकी हैं गुस्सा

यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने सार्वजनिक रूप से किसी पर गुस्सा ज़ाहिर किया हो। हाल ही में, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष बहस के दौरान, राज्यसभा सांसद ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को बीच में ही टोकते हुए कहा था, “या तो आप बोलें या मैं बोलूँ।”

प्रियंका चतुर्वेदी को फटकार

उस समय प्रियंका चतुर्वेदी उनके बगल में बैठी थीं, जिन्हें भी जया बच्चन ने हल्की फटकार लगाई थी। जब जया बच्चन सत्ता पक्ष से बीच में बोलने से मना कर रही थीं, तो प्रियंका चतुर्वेदी अपने दाहिने हाथ से इशारा कर रही थीं। इस पर जया बच्चन उनकी ओर मुड़ीं और बोलीं, ‘प्रियंका, मुझे नियंत्रित मत करो।’

परिचय कराने पर जया को गुस्सा आया

पिछले साल जुलाई-अगस्त में भी, राज्यसभा में जया बच्चन उस समय गुस्सा हो गई थीं जब सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय ‘जया अमिताभ बच्चन’ के रूप में कराया था। उन्होंने इस तरह से परिचय कराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था, ‘मैं, जया अमिताभ बच्चन, कहना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और बॉडी लैंग्वेज और हाव-भाव समझती हूँ। और सर, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। हम सहकर्मी हैं सर, आप कुर्सी पर बैठे हो सकते हैं…’ इसके अलावा, अभिनेत्री से नेता बनीं जया बच्चन भी कई बार पैपराज़ी पर भड़क चुकी हैं।

