Jawaharlal Nehru: नेहरू परिवार की वो बेटी, जिसने मुस्लिम पत्रकार से रचाई शादी; फिर क्यों लेना पड़ा रिश्ता तोड़ने का फैसला?

Vijayalakshmi Pandit Love Story: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिवस है. जब भी उनका नाम आता है तो लोगों के जहन में आजादी की लड़ाई, राजनीति और उनके ऐतिहासिक फैसलों की चर्चा होने लगती है. लेकिन नेहरू परिवार की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है, जो सियासत के इतिहास में कहीं पीछे छूट गई. यह कहानी है एक ऐसे इश्क की, जिसने धर्म की दीवारें पार कर लीं, लेकिन परिवार की नाराजगी और गांधी- नेहरू के दबाव के आगे टिक नहीं सका. हम बात कर रहें हैं, नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की, जिन्हें एक मुस्लिम पत्रकार से प्यार हुआ था. दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा?

कौन थे सैयद हुसैन, जिन पर आया था विजयलक्ष्मी का दिल?

यह कहानी साल 1919 की है. उस दौर में सैयद हुसैन एक चर्चित पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वकालत के बजाय पत्रकारिता को अपना पेशा चुना. उनके लेख अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे. उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने उन्हें अपने अखबार ‘द इंडिपेंडेंट’ का संपादक नियुक्त किया और इलाहाबाद बुला लिया.

अखबार का दफ्तर नेहरू परिवार के आनंद भवन से जुड़ा हुआ था. यहीं सैयद हुसैन की मुलाकात मोतीलाल नेहरू की बेटी विजयलक्ष्मी पंडित से हुई. उस समय विजयलक्ष्मी की उम्र महज 19 साल थी और घर में उन्हें प्यार से ‘नैन’ या ‘नान’ बुलाया जाता था. सैयद उनसे करीब 12 साल बड़े थे. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोस्ती प्यार में बदल गई.

मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी, परिवार में हंगामा

विजयलक्ष्मी और सैयद हुसैन का रिश्ता परिवार को मंज़ूर नहीं था. इसकी मुख्य वजह उनके अलग-अलग धर्म थे. हालांकि, परिवार की मनाही के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फ़ैसला किया. कई ऐतिहासिक कहानियों और सैयद हुसैन की बायोग्राफी में ज़िक्र है कि दोनों ने 1919 में चुपके से शादी कर ली थी. कुछ कहानियों के मुताबिक, शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी. जब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो परिवार में तनाव बढ़ गया.

मामला इतना गंभीर हो गया कि महात्मा गांधी को भी दखल देना पड़ा. परिवार और गांधीजी के दबाव में सैयद हुसैन को भारत छोड़ने की सलाह दी गई. आखिरकार, उनकी शादी टूट गई. विजयलक्ष्मी को गांधीजी के साबरमती आश्रम भेज दिया गया, जबकि सैयद हुसैन विदेश चले गए.

विजयलक्ष्मी ने दूसरी शादी की

इस रिश्ते के टूटने के बाद, विजयलक्ष्मी की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया. 10 मई 1921 को उन्होंने बैरिस्टर और संस्कृत के जानकार रंजीत सीताराम पंडित से शादी की. बाद में वह तीन बेटियों की मां बनीं. हालांकि, 1944 में उनके पति गुज़र गए. दूसरी तरफ, सैयद हुसैन ने कभी शादी नहीं की. वह लंबे समय तक अमेरिका में रहे और भारत की आज़ादी के सपोर्ट में बोलते रहे. वह लगभग 24 साल बाद 1946 में भारत लौटे.

26 साल बाद वे फिर मिले

समय का पहिया घूम चुका था. विजयलक्ष्मी पंडित अब एक जानी-मानी पॉलिटिकल हस्ती बन चुकी थीं. वह विदेश में भारत को रिप्रेजेंट कर रही थीं. जनवरी 1949 में, वह काहिरा में सैयद हुसैन से मिलीं. लेकिन यह मुलाकात ज़्यादा देर तक नहीं चली.

सैयद हुसैन उस समय मिस्र में भारत के पहले एम्बेसडर थे. 25 फरवरी 1949 को उन्हें हार्ट अटैक आया और अगले दिन उनकी मौत हो गई. उन्हें काहिरा में दफ़नाया गया. इस तरह विजयलक्ष्मी और सैयद की लव स्टोरी खत्म हो गई. एक रिश्ता जो कभी धार्मिक सीमाओं से परे था, लेकिन परिवार और हालात की वजह से अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाया.