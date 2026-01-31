उम्र छोटी, आवाज में जादू! नन्हे लड़के की इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री ने सबको चौंकाया, देखें VIDEO

Karnataka Viral Video: कर्नाटक के एक लोकल मैच का छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें छोटा-सा एक बच्चा उसमें आत्मविश्वास भरी और समझदारी वाली कमेंट्री करते दिख रहे है. हाथ में माइक्रोफोन लिए मैदान के पास बैठा यह बच्चा हर गेंद का असानी से और उत्साह के साथ विश्लेषण करता है. उसकी आवाज और सही समय पर लिए गए पॉज इस पल को यादगार बनीते है.

यह वीडियो दिखाता है कि क्रिकेट के प्रति जुनून कम उम्र में भी कैसे शुरू हो सकता है. भले ही बड़े स्टेज या शानदार सेटअप न हों

एक आवाज ने सबका दिल जीत लिया

वीडियो एक छोटे से क्रिकेट मैदान के शॉट से शुरू होता है. जहां खिलाड़ी धूल भरी पिच पर बिखते हुए है, बाउंड्री के पास एक छायादार जगह पर कुर्सियां लगी है, जहां कुछ लोग मैच देख रहे है. उन्हीं में से एक छोटा लड़का है जिसके हाथ में माइक्रोफ़ोन है, और उसका ध्यान अपने सामने चल रहे खेल पर है.

स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा है, ‘हर्षा भोगले और रवि शास्त्री उसे दूसरी दुनिया से गाइड कर रहे है’ यह कैप्शन लड़के के स्टाइल की तुलना मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर्स से करता है.

जैसे ही बॉलर दौड़ना शुरू करता है, लड़का चुप हो जाता है, मानो वह प्रोफेशनल कमेंट्री की लय में ढल रहा हो. जैसे ही गेंद फेंकी जाती है, वह धाराप्रवाह विश्लेषण शुरू कर देता है, कहता है, ‘तेज गति की लेग-कटर बॉलिंग बिल्कुल टीम को इसी की जरूरत थी. क्या लाइन और लेंथ है! क्या लाइन और लेंथ है. शानदार जबरदस्त, बेहतरीन बॉलिंग, सर, बहुत बढ़िया बॉलिंग.’

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘टैलेंट उम्र का इंतज़ार नहीं करता, उसे बस एक माइक चाहिए’ कैप्शन के साथ शेयर किया गया था. पोस्ट में इस युवा कमेंटेटर की पहचान जसविथ कन्नडका के रूप में भी बताई गई है. यह वीडियो 3 जनवरी को शेयर किया गया था और इसे 7.3 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, यूज़र्स कमेंट सेक्शन में बच्चे के स्किल्स और क्रिकेट के प्रति जुनून की तारीफ कर रहे है.

यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही

कई दर्शक इस बात से प्रभावित थे कि लड़के ने कितनी आसानी से कमेंट्री की. एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉलर के रन-अप के दौरान वह चुप हो गया.’ एक और ने मज़ाकिया अंदाज में कमेंट किया, ‘स्टार स्पोर्ट्स से 999 मिस्ड कॉल! कमाल का बच्चा!’

जस्वित कन्नडका कौन?

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सुलिया तालुक के गुथिगारू गांव के रहने वाले 14 साल के जस्वित कन्नडका अपनी साफ और आत्मविश्वास भरी क्रिकेट कमेंट्री के लिए तारीफ बटोर रहे है. सुब्रमण्य में कुमारस्वामी विद्यालय में क्लास 9 के छात्र जस्वित अब नियमित रूप से सुलिया और दक्षिण कन्नड़ के आस-पास के इलाकों में होने वाले लोकल अंडरआर्म और ओवरहेड क्रिकेट मैचों के लिए कमेंट्री करते है. इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में माहिर जस्वित ने अपने कमेंट्री करियर की शुरुआत एक गांव लीग मैच के दौरान की थी और तब से उन्हें कई टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए बुलाया गया है.