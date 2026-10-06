Jantar Mantar Protest: स्वतंत्र भारद्वाज को मिली बेल, पॉडकास्ट मे

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर मारपीट के मामले में ‘राइट-विंग इन्फ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज को ज़मानत मिल गई है. यह मामला 23 जून को जंतर-मंतर पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जब CJP ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था. स्वतंत्र भारद्वाज पर जून महीने में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान 38 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप है. यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने दिया. उन्होंने भारद्वाज की तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत खत्म होने के बाद उन्हें नियमित ज़मानत दी.

क्या है मामला

यह मामला 23 जून, 2026 को जंतर-मंतर पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जब CJP ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था. मूल FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ विरोध प्रदर्शन में गया था और अपने फ़ोन पर कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था. इस दौरान स्वतंत्र भारद्वाज और दो-तीन अन्य पहचाने गए लोगों ने उससे वीडियो बनाने के बारे में सवाल किया. इसके बाद बहस हुई, जो कथित तौर पर मारपीट में बदल गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसे मुक्का मारा गया और लोहे के कड़े जैसी किसी सख्त चीज़ से सिर पर मारा गया, जिससे सिर में चोट आई और टांके लगाने पड़े. दिल्ली पुलिस ने बाद में कहा कि चोट मारपीट में शामिल लोगों में से एक द्वारा पहने गए धातु के कड़े से लगी थी और RML अस्पताल में मेडिकल जांच में चोटों को मामूली बताया गया था.

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ जोड़ी गईं कई धाराएं

शुरुआत में FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत ज़मानत-योग्य अपराधों का ज़िक्र किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ़्तारी शिकायतकर्ता के 4 सितंबर को दर्ज कराए गए एक अतिरिक्त बयान के बाद हुई, जिसके बाद SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट और BNS की धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) के प्रावधान जोड़े गए.

SC/ST एक्ट लागू करने और स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ़्तारी का कारण उनका एक पॉडकास्ट बना, जो सितंबर में वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला करने की बात कही थी और दावा किया था कि उन्होंने प्रदर्शनकारी के पिता का सिर फोड़ दिया था. उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक नेताओं के साथ अपने संबंधों का भी ज़िक्र किया, जिससे उन्हें जेल जाने से बचने में मदद मिली.

पहले मिली थी अंतरिम ज़मानत

15 सितंबर, 2026 को एक आदेश के ज़रिए स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जाति-आधारित अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप घटना के लगभग 10 हफ़्ते बाद पहली बार लगाया गया था और यह मूल शिकायत का हिस्सा नहीं था. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ़ देरी से यह साबित नहीं होता कि आरोप झूठा है.

कोर्ट ने जांच में कई कमियों की ओर भी इशारा किया, जिनमें वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की फोरेंसिक जांच न होना, और CCTV फुटेज, पुलिस रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और सोशल मीडिया जानकारी का अधूरा संग्रह शामिल है.

पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता और उनकी नाबालिग बेटी को भेजे गए कथित धमकी भरे और अश्लील संदेशों की जांच करें और पता लगाएं कि क्या इसके लिए ज़िम्मेदार लोग स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़े थे. कोर्ट ने यह भी गौर किया कि स्वंतत्र भारद्वाज ने अपने आपराधिक इतिहास का पूरा खुलासा नहीं किया था, जिसमें शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी की ओर से POCSO एक्ट के तहत दर्ज एक और FIR भी शामिल है.

कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को शिकायतकर्ता, उनकी बेटी, परिवार के सदस्यों या गवाहों से संपर्क न करने का निर्देश दिया और उन्हें मामले के बारे में सार्वजनिक बयान देने, पॉडकास्ट, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोक दिया. जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अगली तारीख पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें अंतरिम ज़मानत की अवधि के दौरान उनके आचरण का विवरण भी शामिल हो.