Jantar Mantar 2.0: सोनम वांगचुक का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम, 24 घंटे में CJP नेताओं को रिहा करो, वरना....

Jantar Mantar 2.0: लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में हिरासत में लिए गए नेताओं को रविवार (11 अक्टूबर, 2026) तक रिहा नहीं किया गया, तो वे भूख हड़ताल या पदयात्रा करेंगे. कई राजनीतिक नेताओं, एक्टिविस्ट और प्रदर्शनकारियों दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी शामिल हैं . उन्हें दिल्ली पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया, जब वे चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जंतर-मंतर तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे.

इससे नाराज लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक वीडियो संदेश में दावा किया कि देश अघोषित आपातकाल की स्थिति में है. उन्होंने लिखा- कल (शुक्रवार) को जब मैंने शनिवार के विरोध प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए एक संदेश पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अघोषित आपातकाल की चपेट में होगा.

सोनम वांगचुक ने CEC-विरोधी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था. दिल्ली में आंदोलन में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो पाए. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी थी कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इतने सारे नेता मौजूद थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं होने पर एक्टिविस्ट ने चेतावनी दी कि अगर हिरासत में लिए गए नेताओं को रविवार तक रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें अनशन या पदयात्रा करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

मुंबई में 400 लोग लिए गए हिरासत में

उधर, मुंबई के आज़ाद मैदान के पास पुलिस की कार्रवाई में हिरासत में लिए गए 400 प्रदर्शनकारियों में बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान भी शामिल हैं. मुंबई पुलिस ने कहा कि CJP के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के लिए कोई इजाज़त नहीं मांगी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे इजाज़त नहीं दे सकते थे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विरोध प्रदर्शन केवल आज़ाद मैदान में ही किए जा सकते हैं. हालांकि, CJP कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इजाज़त के लिए मुंबई पुलिस को ईमेल किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

दिल्ली में 1500 लोग हिरासत में

पुलिस ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आज जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में लगभग 1,500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, TMC की ममता बनर्जी और AISA की नेहा बोरा शामिल हैं.