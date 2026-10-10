Jantar Mantar Part 2: ममता बनर्जी और नेहा बोरा को भी लिया गया हिरासत में, दिल्ली की सड़कों पर हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती

Jantar Mantar Part 2: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के बाद अब ममता बनर्जी और AISA की नेहा बोरा को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इससे पहले सीजेपी के तीनों नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया गया था. सभी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले थे. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को किले में बदल दिया गया है. जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले 40,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) के जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेड्स व स्पाइक स्ट्रिप्स लगाए गए हैं. प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

जंतर-मंतर 2.0: CJP फिर से विरोध क्यों कर रही है?

CJP मांग कर रही है कि CEC ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट के SIR में कथित गड़बड़ियों के कारण इस्तीफा दें. यह ग्रुप विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक बयानों के ज़रिए यह मुद्दा उठाता रहा है, जिसमें 2 अक्टूबर को मुंबई में हुआ प्रदर्शन भी शामिल है. ताज़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर करने की योजना थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आयोजकों के पास प्रदर्शन करने की ज़रूरी इजाज़त नहीं थी और जनहित का हवाला देते हुए उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खोजी रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग में कुमार की भूमिका को लेकर विवाद बढ़ गया. रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और तरीकों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां जताई थीं. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि 2024 के बाद से वोटर लिस्ट से लगभग 13 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. उन्होंने इन कथित नामों को हटाने की प्रक्रिया को 2024 के लोकसभा चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) और विपक्षी INDIA ब्लॉक के बीच वोट-शेयर के कम अंतर से भी जोड़ा. उनका तर्क था कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

दिल्ली में 15,000 से ज़्यादा जवान तैनात

विरोध प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर और वहां जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. जगह-जगह बैरिकेड लगाए गए और अहम जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए. आने-जाने के तीन मुख्य रास्तों पर लगे लाउडस्पीकर से हिंदी और अंग्रेज़ी में चेतावनी दी गई कि भीड़ जमा करने, जुलूस निकालने, सड़क जाम करने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत मना की गई दूसरी गतिविधियों पर रोक है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि शनिवार को लोगों की संभावित भीड़ को संभालने के लिए 15,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया था, जबकि शहर में केंद्रीय बलों के जवानों की संख्या लगभग 26,000 होने की उम्मीद थी.

कई ट्रेनों को किया गया कैंसिल

सुरक्षा इंतज़ामों का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने पहले घोषणा की थी कि शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार तक 57 स्टेशनों पर एंट्री और एग्ज़िट बंद रहेगी। बाद में उन्होंने इस लिस्ट में बदलाव करके इसे 45 स्टेशन कर दिया. रेलवे ने भी शनिवार को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशनों पर आने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया, क्योंकि सड़कों पर भारी जाम लगने की आशंका थी.