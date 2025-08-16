Home > देश > Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजाजनपद में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उल्लास और श्रद्धा का विशेष वातावरण बना हुआ है।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 16:24:50 IST

Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजाजनपद में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उल्लास और श्रद्धा का विशेष वातावरण बना हुआ है।
Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजाजनपद में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उल्लास और श्रद्धा का विशेष वातावरण बना हुआ है।

शाहजहांपुर से कु. शिशांत शुक्ला की  रिपोर्ट

Janmashtami: जनपद में जन्माष्टमी पर्व को लेकर उल्लास और श्रद्धा का विशेष वातावरण बना हुआ है। जिलेभर में मंदिरों को आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है और श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया।

Patna: शुरू हुआ राजस्व महा अभियान, डिजिटल जमाबंदी और पारदर्शिता पर जोर

श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में तैनात पुलिस बल की व्यवस्था को परखा तथा जवानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने सभी को सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के शांतिपूर्ण ढंग से जन्माष्टमी पर्व का आनंद ले सके।

बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु ठोस और प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मंदिर में पूजा-अर्चना कर जनपदवासियों की सुख-समृद्धि व मंगलकामना की।

NCERT सिलेबस विवाद पर भड़के ओवैसी, पीएम मोदी और RSS पर बोला हमला…कहा – ये इतिहास को हमेशा …

शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण से पर्व मानाने की अपील 

उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे पर्व को शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए मुख्य मार्गों पर विशेष टीम लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को कोई कठिनाई न हो।

सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर राखी जाएगी 

उन्होंने यह भी बताया कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है और हर संवेदनशील बिंदु पर अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को हर समय सक्रिय रखा गया है। पुलिस प्रशासन हर परिस्थिति में सतर्क है और सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

 खाटू श्याम मंदिर:

खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी पर्व के दौरान जहां भक्तों की आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ने वाला है, वहीं पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी और ठोस सुरक्षा प्रबंधों के चलते श्रद्धालु पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस महापर्व का आनंद उठा सकेंगे।

Odisha News: कोरापुट में मशाल जुलूस के दौरान कांग्रेस विधायक पर हमला, मामला दर्ज

Tags: janmashtami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025

स्नैक्स जिन्हें खाकर, रात को भी नींद सुकूनभरी आएगी

August 16, 2025

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025
Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा
Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा
Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा
Janmashtami : जन्माष्टमी पर्व पर खाटू श्याम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?