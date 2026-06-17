अब आसान होगा जनकपुर से Ayodhya का सफर, जल्द शुरू होगी नई ट्रेन सेवा, भारत नेपाल के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

janakpur ayodhya train: भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है.मां सीता की नगरी जनकपुर से राम के धाम अयोध्या तक ट्रेन शुरु करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जल्दी ही इस रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा ई जा सकती है. अब यह ट्रेन नेपाल होते हुए भारत आएगी, जिससे दोनों देशों की कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिल सकेगा. ट्रेन के शुरु हो जाने के बाद से नेपाल के जनकपुर और भारत में अयोध्या का यह सफर महज कुछ ही घंटों में पूरा हो सकेगा. यह रेल लाइन बिहार के रक्सौल को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगी. फिलहाल भारत-नेपाल ने कई सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की है.

माना जा रहा है कि ट्रेन की इस कनेक्टिविटी से कहीं न कहीं भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू में आयोजित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में जनकपुर-जयनगर-अयोध्या रेल सेवा के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है.

अब बेहद आसान होगा सफर

पहले जहां अयोध्या से जनकपुर का सफर करने में लंबा समय लग जाता था. इसके लिए लोगों को बस, पर्सनल कार या अन्य यातायातों का सहारा लेना पड़ता था वहीं, अब अयोध्या-जनकपुर का सफर केवल कुछ ही समय में तय किया जा सकता है. एक दूसरे देश में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह सफर अब पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा. माना जा रहा है कि यह रेलवे नेटवर्क या रूट उत्तर प्रदेशन, बिहार और नेपाल के बीच कहीं न कहीं एक धार्मिक सर्किट तैयार कर रहा है.

इससे दोनों राज्य और देश आपस में कनेक्ट हो पाएंगे. जनकपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है. बात करें अगर ट्रेन के रूट की तो यह नेपाल के जनकपुर से होकर भारत में जयनगर, दरभंगा और सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या तक आएगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई ट्रेन की टाइमिंग

हालांकि, अभी इस ट्रेन के चलने की औपचारिक तिथि और टाइमिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेन की टाइमिंग तेजी से वायरल हो रही है. वायरल हो रहे टाइमटेबल के मुताबिक यह ट्रेन जनकपुर से शनिवार दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और इसके अयोध्या पहुंचने का समय रविवार को सुबह 5 बजे का है. ट्रेन में सफर के दौरान कुल समय 14 घंटे 20 मिनट का है.