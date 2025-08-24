Home > देश > Jammu: किश्तवाड़ बादल फटने की स्थिति पर पीएम मोदी खुद नज़र रख रहे हैं- राजनाथ सिंह

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 24, 2025 21:31:22 IST

जम्मू से अजय जंडियाल की रिपोर्ट 
Jammu: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में हुए भीषण बादल फटने की त्रासदी के बाद की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नज़र रख रहे हैं। यह जानकारी रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी, जिन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे

रक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री व उधमपुर सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। दिल्ली से सीधे जम्मू पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह अस्पताल गए, जहां इस समय 16 घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और डॉक्टरों की टीम से उनकी स्थिति की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री चिंतित , हालात की कर रहे निगरानी 

पत्रकारों से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं प्रभावित गांव का दौरा करना चाहता था, लेकिन खराब मौसम और पाथरनाकी सड़क पर नए भूस्खलन के चलते संभव नहीं हो सका। प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं और लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। हम राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे।”

32 लोग अब भी लापता

गौरतलब है कि 14 अगस्त को मचैल माता मंदिर मार्ग पर स्थित अंतिम सड़क संपर्क बिंदु, चिसोटी गांव में बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी। इस हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि करीब 32 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में लगातार तलाश अभियान चला रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने घायलों को दिए जा रहे इलाज पर संतोष जताते हुए मेडिकल टीम की सराहना की। उन्होंने कहा, “घायल मरीज संतोषजनक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और मैं यहां के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की समर्पित सेवाओं की सराहना करता हूं।”

रक्षा मंत्री देर शाम राजभवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें किश्तवाड़ में राहत, पुनर्वास और चल रहे बचाव अभियानों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। 

