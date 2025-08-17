Jammu Kashmir Weather Update: जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में बादल फटने की संभावना, अचानक आ सकती है बाढ़, IMD ने जारी की नई चेतावनी

Jammu Kashmir Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की, जिसमें 17 से 19 अगस्त तक व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों, खासकर जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की संभावना है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना है, जबकि कश्मीर संभाग के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ संक्षिप्त लेकिन तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं।

20 से 22 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?

20 से 22 अगस्त तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 23 से 25 अगस्त के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की एक और बौछार पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17-19 अगस्त के दौरान बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी दी है।

लोगों को दी गई ये सलाह

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को नदियों, नालों, नदी के तटबंधों और ढीली संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है।” साथ ही, पर्यटकों, यात्रियों और परिवहनकर्ताओं को भी इसी के अनुसार योजना बनानी चाहिए।अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रतिक्रिया दल तैयार रखने को कहा गया है।

कठुआ जिले में फटा बादल

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने की घटना से लोग उबरे भी नहीं थे कि शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में एक और घातक बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि राजबाग के जोड़ घाटी गांव में बादल फटने से गांव तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया और जमीन- जायदाद को भी कुछ नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि अब तक चार लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि छह अन्य को घायल अवस्था में बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।