Jammu Kashmir: उरी के LOC के पास गूंजा धमाका, सेना के 2 जवानों की शहादत, जांच शुरू

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उत्तरी कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास हुए एक आकस्मिक विस्फोट में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए. अधिकारियों के अनुसार, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया. हालांकि, सैनिकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
जांच शुरू की गई
बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एक सैन्य शिविर में गलती से हुए ग्रेनेड विस्फोट में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कमलकोट शिविर में उपकरणों के नियमित हस्तांतरण के दौरान हुई, जब एक हथगोला अनजाने में फट गया.
दो जवान हुए शहीद
उत्तरी कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास हुए एक आकस्मिक विस्फोट में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए. अधिकारियों के अनुसार, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया. हालांकि, सैनिकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
कौन थे दो जवान?
शहीद सैनिकों की पहचान महाराष्ट्र के ऐरोली निवासी विक्रम बालकृष्ण चव्हाण और महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड तहसील के शाहपुर गांव निवासी अर्जुन राजिंद्र जाधव के रूप में हुई है. उनके निधन से उनके परिवारों, पैतृक स्थानों और सशस्त्र बलों के समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.
जांच शुरू की गई
अधिकारियों ने सभी आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं, जबकि विस्फोट के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है. प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि यह घटना आकस्मिक थी, और रक्षा अधिकारियों से आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है. श्रीनगर स्थित रक्षा जनसंपर्क कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से सत्यापन के बाद एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा.
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