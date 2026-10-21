Home > देश > जम्मू-कश्मीर में खौफनाक सड़क हादसा, खाई में गिरते ही बस में मची चीख-पुकार; 2 यात्रियों की मौत से मचा हड़कंप

जम्मू-कश्मीर में खौफनाक सड़क हादसा, खाई में गिरते ही बस में मची चीख-पुकार; 2 यात्रियों की मौत से मचा हड़कंप

Jammu Kashmir Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में बुधवार सुबह यात्रियों से भरी एक बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. बस लाटी से पंचौंड होते हुए ऊधमपुर जा रही थी. हादसा गुल्ली गला इलाके में हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 21, 2026 1:42:32 PM IST

जम्मू कश्मीर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा
जम्मू कश्मीर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा


जम्मू-कश्मीर में बहुत ही खतरनाक सड़क हादसा हुआ. उधमपुर में बुधवार सुबह एक बस गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. इनमें 10 की हालत गंभीर है. बताय जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है. जानिए कैसे हुआ हादसा. 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं. घायलों को रामनगर के उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है. यह घटना जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के गाला पचौंड इलाके में बुधवार को एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

2 लोगों की हुई मौत

जितेंद्र सिंह ने X पर पोस्ट कर बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और 10 घायलों को रामनगर के उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें से तीन गंभीर घायलों को उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तीन और एंबुलेंस भेजी जा रही हैं.



 
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों के साथ रामनगर से बसंतगढ़ तक सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया है. फिलहाल, हादसे की वजह और घायलों की स्थिति को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार है.

डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा?

डिप्टी कमिश्नर अनंत द्विवेदी के मुताबिक, हादसे में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल, एसडीएम और मेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंच गए. प्रशासन की टीम घायलों को निकालने और उन्हें इलाज मुहैया कराने में जुटी है.

यह खबर भी पढ़ें: Tamil Nadu School Holiday: तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, स्कूल बंद; IMD ने 26 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट

Tags: Jammu Kashmir Bus AccidentUdhampur Bus AccidentUdhampur Road Accident
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