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Jammu Kashmir: टनल के अंदर अचानक थम गया SSB का काफिला, 3 गाड़ियां आपस में भिड़ीं… तीन जवान घायल

SSB Convoy Accident:  जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले में शनिवार को T2 केला मोड़ टनल के अंदर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के काफ़िले की तीन गाड़ियां टकरा गईं, जिसमें तीन जवान घायल हो गए.

By: Shristi S | Published: August 8, 2026 10:27:15 PM IST

टनल के अंदर अचानक थम गया SSB का काफिला, 3 गाड़ियां आपस में भिड़ीं
टनल के अंदर अचानक थम गया SSB का काफिला, 3 गाड़ियां आपस में भिड़ीं


Jammu Kashmir Mor Tunnel Accident: जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले में शनिवार को T2 केला मोड़ टनल के अंदर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के काफ़िले की तीन गाड़ियां टकरा गईं, जिसमें तीन जवान घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब SSB की 37वीं बटालियन का काफ़िला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था. काफ़िले की तीन गाड़ियां टनल के अंदर टकरा गईं, जिसमें SSB के तीन जवान घायल हो गए.

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कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों के मुताबिक, काफ़िले में आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उसके पीछे चल रही दो गाड़ियां समय पर नहीं रुक पाईं, और टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम और सड़क पर फिसलन होने की वजह से ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था.

हादसे के तुरंत बाद, घायल जवानों को मौके से निकालकर रामबन ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत मेडिकल मदद मिली.

घायलों की पहचान

पुलिस ने घायलों की पहचान असम के जमनी कुमार, जम्मू के पंकज कुमार और राजस्थान के बाबू लाल के तौर पर की है. उनकी हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है. रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. सुदर्शन सिंह कटोच ने कन्फर्म किया कि तीन घायल SSB जवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था. उन्होंने कहा कि फर्स्ट एड और जांच के बाद, तीनों को स्पेशल इलाज के लिए जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) रेफर कर दिया गया.

इस हादसे की वजह से टनल में कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं. ट्रैफिक पुलिस और दूसरी एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं और खराब गाड़ियों को सड़क से हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक ठीक हो गया.

Tags: jammu kashmirjammu kashmir news
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