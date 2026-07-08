छुट्टी की जल्दबाजी पड़ी भारी! 13 साल के सोते हुए छात्र के साथ स्कूल में हुआ ऐसा कांड, पूरा स्टाफ हुआ सस्पेंड

Jammu Kashmir School News: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले से सरकारी स्कूल की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूल बंद करते समय शिक्षकों और कर्मचारियों ने ये तक नहीं देखा कि सभी बच्चे परिसर से बाहर निकल चुके हैं या नहीं. नतीजा ये हुआ कि सातवीं कक्षा का 13 साल का छात्र क्लासरूम में सोता रह गया और पूरे स्कूल पर ताला लगा दिया गया. करीब चार घंटे तक बच्चा स्कूल के अंदर बंद रहा. बाद में उसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने ताला तोड़ा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला. घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे स्कूल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया.

क्लासरूम में गहरी नींद में सो गया था छात्र

रिपोर्ट के अनुसार ये घटना रामबन जिले के क्रवाह स्थित सरकारी मिडिल स्कूल की है. शनिवार को गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूल का लास्ट दिन था. मिड-डे मील के बाद बच्चों को स्पोर्ट्स किट बाटी की गई और वे मैदान में खेलने चले गए. इसी दौरान सातवीं कक्षा का छात्र नींद आने के कारण क्लासरूम में जाकर बेंच पर लेट गया.

शुरुआत में वहां मौजूद दो शिक्षकों ने उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहा. इसके बाद शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्यालय चले गए. मौका मिलते ही छात्र दोबारा कक्षा में लौट आया और डेस्क पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गया. छुट्टी होने के बाद बाकी बच्चे अपने-अपने घर चले गए, जबकि स्टाफ ने क्लासरूम की जांच किए बिना स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया.

शाम को खुली आंख तो खुद को पाया बंद स्कूल में

करीब चार घंटे बाद शाम लगभग सात बजे जब छात्र की नींद खुली तो उसने खुद को सुनसान और बंद स्कूल में पाया. घबराहट में उसने जोर-जोर से मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी. उसकी चीखें सुनकर वहां से गुजर रहे कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला और रात करीब साढ़े आठ बजे उसे सुरक्षित उसके माता-पिता के हवाले कर दिया.

आखिर क्यों पूरी नहीं हो पाती थी बच्चे की नींद?

परिवार के पांच बच्चों में दूसरे नंबर पर आने वाले इस छात्र की दिनचर्या बेहद थका देने वाली थी. वो पिछले दो सालों से स्थानीय मदरसे के हॉस्टल में रह रहा था. सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था. इसके बाद वो मदरसे पहुंचता, जहां देर रात तक धार्मिक शिक्षा लेता और फिर सुबह करीब तीन बजे नमाज के लिए उठना पड़ता था.

मदरसे के अन्य बच्चों को दिन में आराम करने का समय मिल जाता था क्योंकि वे सरकारी स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन इस छात्र को दोनों जगह पढ़ाई करनी पड़ती थी. यही कारण था कि उसकी नींद लगातार अधूरी रह रही थी. उसके अन्य चार भाई-बहन भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वे मदरसे में नहीं रहते.

टीवी की आदत छुड़ाने के लिए मदरसे भेजा था

छात्र के पिता, जो स्थानीय कारोबारी हैं, ने बताया कि उनका बेटा काफी शरारती था और स्कूल से लौटने के बाद लंबे समय तक टीवी देखता था. उसकी इस आदत का असर दूसरे बच्चों पर भी पड़ रहा था. इसी वजह से अनुशासन की उम्मीद में उसे मदरसे में दाखिला दिलाया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन उनका बेटा शाम तक मदरसे नहीं पहुंचा, उस समय वहां के प्रबंधन की ओर से भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई. घटना के बाद परिवार ने बच्चे को मदरसे से निकाल लिया है और अब वो केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करेगा.

हेडमास्टर बोले- पहले ही दी थी चेतावनी

घटना के बाद मेन शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल वाहिद समेत पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया. हालांकि, हेडमास्टर का कहना है कि उन्होंने पहले ही छात्र की नींद की समस्या को लेकर उसके माता-पिता और बनिहाल के जोनल शिक्षा अधिकारी को जानकारी दे दी थी.

उनके मुताबिक, घटना वाले दिन भी छात्र की मां को स्कूल बुलाकर साफ कहा गया था कि बच्चे को या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए या फिर केवल मदरसे में रखा जाए, क्योंकि लगातार नींद पूरी न होने से उसकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं. हेडमास्टर का दावा है कि उस समय छात्र की मां ने उसे मदरसे से निकालने का भरोसा भी दिया था.