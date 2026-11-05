कौन हैं मार्तंड सिंह और रिया बादल? जिनकी शादी ने शाही और सियासी परिवारों को जोड़ा; PM मोदी ने भी की शिरकत

Martand Singh Rhea Badal Wedding: देश में इन दिनों एक ऐसी शाही शादी की चर्चा हो रही है, जिसमें राजघराने की विरासत और राजनीति के दो बड़े परिवार एक रिश्ते में बंध गए. जम्मू-कश्मीर के राजपरिवार के राजकुमार मार्तंड सिंह ने पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल की बेटी रिया बादल के साथ सात फेरे लिए. इस शादी का जश्न 3 नवंबर को दिल्ली में आयोजित भव्य रिसेप्शन के साथ और खास हो गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे. समारोह की तस्वीरें सामने आने के बाद हर कोई दूल्हा-दुल्हन के शाही अंदाज और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता है.

प्रिंस मार्तंड सिंह कौन हैं?

मार्तंड सिंह जम्मू और कश्मीर के जाने-माने शाही परिवार से हैं. वे युवराज विक्रमादित्य सिंह और चित्रांगदा राजे के बेटे हैं. उनका परिवार जम्मू और कश्मीर के पूर्व शासक महाराजा हरि सिंह की विरासत से जुड़ा है. मार्तंड सिंह जम्मू और कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत और एक सीनियर पॉलिटिशियन डॉ. करण सिंह के परिवार से भी जुड़े हैं.

मार्तंड की शादी शाही परिवार से उनके कनेक्शन की वजह से पहले से ही चर्चा का विषय थी. हालांकि, इस सेरेमनी ने तब और ध्यान खींचा जब देश भर से कई बड़ी पॉलिटिकल और सोशल हस्तियां इसमें शामिल हुईं.

कौन हैं रिया बादल?

रिया बादल भी एक असरदार पॉलिटिकल परिवार से आती हैं. वे पंजाब के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और BJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मनप्रीत सिंह बादल की बेटी हैं. मनप्रीत सिंह बादल पंजाब की पॉलिटिक्स में एक जानी-मानी हस्ती हैं और राज्य सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी संभाल चुके हैं. इस तरह, रिया की शादी ने पंजाब के पॉलिटिकल परिवार और जम्मू-कश्मीर के मशहूर शाही परिवार के बीच एक फैमिली रिश्ता और पक्का कर दिया है.

रिया अपने लाल लहंगे में किसी रानी से कम नहीं लग रही

रिया बादल का ब्राइडल लुक वेडिंग रिसेप्शन में एक बड़ा अट्रैक्शन था. उन्होंने एक ट्रेडिशनल लाल लहंगा पहना था, जिस पर सोने के धागों और खूबसूरत फूलों और बेलों की कढ़ाई की हुई थी. भारी कढ़ाई वाला ब्लाउज और दो दुपट्टे उनके रॉयल लुक को और बढ़ा रहे थे. प्रधानमंत्री मार्तंड सिंह भी लाल और सुनहरे रंग की बंदगला शेरवानी में दिखे. उनकी शेरवानी में बारीक और भारी कढ़ाई का काम था. यह कपल ट्रेडिशनल शाही कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहा था.

PM मोदी ने नए शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 नवंबर को नई दिल्ली में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए. उन्होंने नए शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दिया और वहां मौजूद लोगों से मिले. सेरेमनी के दौरान, PM मोदी अपने हमेशा के सिंपल कपड़ों में दिखे, उन्होंने सफेद कुर्ता-चूड़ीदार और जैकेट पहना हुआ था. शाही और राजनीतिक परिवारों के इस मिलन ने शादी को खास बना दिया. यही वजह है कि मार्तंड सिंह और रिया बादल का रिसेप्शन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.