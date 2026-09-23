जम्मू कश्मीर में खड़ी कार के अंदर मिले 2 पुलिसकर्मियों के शव, संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

Ramban Policemen Dead: जम्मू-कश्मीर के रामबन में खड़ी कार के अंदर 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले हैं. दोनों पुलिस कर्मियों की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार शाम रामबन जिले की बटोत तहसील के सना इलाके में जियारत मोड़ पर एक कार के अंदर दो पुलिसकर्मी संदिग्ध हालात में बेहोश पाए गए. स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल फरीद अहमद (नंबर 408/Rbn) और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मुहम्मद याकूब (नंबर 309/Rbn) के तौर पर हुई है. फरीद अहमद भट्टी रामबन के रहने वाले थे और मुहम्मद याकूब जटगली रामबन के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि दोनों जिला पुलिस लाइन्स (DPL) रामबन में तैनात थे.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना रात करीब 8:30 बजे सामने आई जब दोनों जियारत मोड़ पर JK-19/5299 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फिएट विआस कार के अंदर पाए गए. मेडिको-लीगल औपचारिकताओं के लिए शवों को जिला अस्पताल रामबन में रखा गया है. पुलिस ने मौत के हालात और वजह का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

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कैसे हुई दोनों की मौत?

दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाने के साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोनों पुलिसकर्मियों की मौत के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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