Vaishno Devi Yatra: कटरा पहुंचे हैं तो रुक जाइए! माता वैष्णो देवी यात्रा पर अचानक क्यों लगा ब्रेक? सामने आई बड़ी वजह

Vaishno Devi Route Landslide: माता वैष्णो देवी की यात्रा बुधवार को अगली सूचना तक रोक दी गई. वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई है. श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम ठीक होने तक कटरा में ही इंतज़ार करें.

इससे पहले, जुलाई में खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा छह दिनों के लिए रोक दी गई थी. श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं.

जम्मू और कश्मीर के ज्यादतर इलाकों में मौसम होगा काफी खराब

अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने कश्मीर डिवीज़न के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं और जम्मू डिवीज़न में और भी खराब मौसम की चेतावनी दी है.

श्रीनगर मौसम विभाग की तरफ से बुधवार सुबह 11 बजे जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कश्मीर में कई जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से 0-4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और जम्मू डिवीज़न में कई जगहों पर सामान्य से 0-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा.

कुपवाड़ा में 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड

कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कुपवाड़ा में 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू डिवीज़न का कठुआ सबसे गर्म रहा, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर कश्मीर के गुलमर्ग में 13 डिग्री सेल्सियस और जम्मू डिवीज़न के भद्रवाह में 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

जम्मू और कश्मीर के इलाकों में कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई

जम्मू और कश्मीर में मौसम ज़्यादातर एक जैसा रहा, हल्की से मीडियम बारिश के साथ-साथ कहीं-कहीं भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ीं. जम्मू में 88.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कठुआ में 76.6 mm बारिश हुई. जम्मू AWS नेटवर्क द्वारा रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा बारिश 94.5 mm थी. मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में हल्की से मीडियम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है.