J&K Police Recruitment: 80% सीधी भर्ती, 15% SPOs और… LG मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नया नियम किया लागू

J&K LG Manoj Sinha Police Recruitment: जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने सोमवार 7 सितंबर 2026 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है. कांस्टेबल के पद अब तीन तरीकों से भरे जाएंगे: कुल पदों में से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती से, 15 प्रतिशत योग्य स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के एडजस्टमेंट से और पांच प्रतिशत इन-सर्विस फॉलोअर्स के प्रमोशन से भरे जाएंगे.

इसके लिए, LG मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में बदलाव किया है, जिसमें एक नया नियम 174-A जोड़ा गया है. यह नियम 7 सितंबर, 2026 को होम डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बाद लागू हुआ.

SPO को रेगुलर पुलिस फोर्स में शामिल होने का मौका दिया जाएगा

नए नियम से जम्मू-कश्मीर पुलिस में लंबे समय से सेवा दे रहे SPO के लिए रेगुलर कांस्टेबल कैडर में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है. केवल वही SPO 15 प्रतिशत कोटे के तहत योग्य होंगे जिन्होंने कम से कम तीन साल की सर्विस पूरी कर ली है. उम्मीदवारों के पास तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए. SPO को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) भी पास करना होगा.

काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन में परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर होगा

SPOs के लिए सिर्फ सर्विस पीरियड पूरा करना काफी नहीं होगा. नए नियमों के मुताबिक, काउंटर-इंसर्जेंसी (CI) ऑपरेशन में कैंडिडेट की शानदार परफॉर्मेंस को भी अहम माना जाएगा. इस परफॉर्मेंस को सही अथॉरिटी से अप्रूव होना होगा. इस प्रोविजन से उन SPOs को रेगुलर पुलिस कैडर में शामिल होने का मौका मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन में अहम रोल निभाया है.

फॉलोअर्स के लिए पांच परसेंट पोस्ट रिजर्व

सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे फॉलोअर्स के लिए भी पांच परसेंट कांस्टेबल पोस्ट रिजर्व कर दी हैं. इस कैटेगरी में प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए, कर्मचारियों को कम से कम पांच साल की सर्विस पूरी करनी होगी. इसके अलावा, तय एजुकेशनल और फिजिकल क्वालिफिकेशन पूरी करना और PST पास करना जरूरी होगा.

युवाओं के लिए 80 परसेंट पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट

सरकार ने नए सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया है. कुल कांस्टेबल पोस्ट में से 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरे जाएंगे. इससे साफ पता चलता है कि रेगुलर कांस्टेबल कैडर में नई नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही मुख्य तरीका रहेगा. इसके अलावा, पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे SPOs और फॉलोअर्स के लिए उनके अनुभव के आधार पर अलग मौके तय किए गए हैं.

होम डिपार्टमेंट की तरफ़ से जारी किया गया नोटिफिकेशन

यह बदलाव जम्मू-कश्मीर सरकार के होम डिपार्टमेंट की तरफ़ से जारी किया गया. यह नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आदेश पर होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, IAS चंद्राकर भारती ने जारी किया.

सरकार की तरफ़ से नियमों में किया गया यह बदलाव पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे SPOs और फॉलोअर्स के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है. इससे काबिल कर्मचारियों को रेगुलर कांस्टेबल कैडर में शामिल होने और डिपार्टमेंट लेवल पर आगे बढ़ने का साफ़ मौका मिलेगा.