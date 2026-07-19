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Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, 10 लोगों की मौत; राहत-बचाव कार्य जारी

Jammu Kashmir Landslide: पुंछ जिले में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें सुरनकोट में नौ (एक ही परिवार के छह) और हवेली में एक व्यक्ति शामिल है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 19, 2026 1:33:37 PM IST

जम्मू-कश्मीर में बारिश-बाढ़ से मची तबाही
जम्मू-कश्मीर में बारिश-बाढ़ से मची तबाही


Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में हालात और खराब हो गए हैं. पुंछ जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई है. पुलस्त्य नदी में आई बाढ़ में दो दुकानें, एक आटा चक्की और एक कार सर्विस स्टेशन बह गए, साथ ही कई गाड़ियां भी बह गईं. सुरनकोट तहसील के संगलेयानी गांव में एक घर गिरने से 18 साल के एक आदमी की मौत हो गई और आठ अन्य फंस गए.

पुंछ जिले में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें सुरनकोट में नौ (एक ही परिवार के छह) और हवेली में एक व्यक्ति शामिल है.

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हवेली में कम से कम सात घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मंडी में भी प्रॉपर्टी के नुकसान की खबर है. बचाव और राहत अभियान चल रहे हैं; अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रभावित इलाकों से और जानकारी मिलने पर मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. दर्जनों लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं.

इसके अलावा, नूना बांदी गांव में एक घर गिरने से एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जिले की ज़्यादातर सड़कें ब्लॉक हो गई हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया. उन्होंने दुखी परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

CM अब्दुल्ला ने मदद के लिए निर्देश जारी 

उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, “SDRF, पुलिस और दूसरी एजेंसियां ​​बचाव और राहत ऑपरेशन चला रही हैं. अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने का निर्देश दिया गया है.” मौसम की चेतावनी को देखते हुए, CM अब्दुल्ला ने कहा कि वह खुद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली से जम्मू लौटेंगे और राहत के कामों में तालमेल बिठाने के लिए लोकल MLA के साथ लगातार संपर्क में हैं.

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की अधिकारियों से बात 

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने सीनियर अधिकारियों से बात की और लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित राजौरी और पुंछ में हालात का रिव्यू किया. राजौरी में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, SDRF और लोकल वॉलंटियर ज़मीन पर एक्टिवली काम कर रहे हैं.”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आगे लिखा, “प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है. सभी डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर हैं और तुरंत राहत और मरम्मत के काम को प्राथमिकता दे रहे हैं. मैं लोगों से शांत रहने और ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करने की अपील करता हूं. राजौरी और पुंछ के हवेली और सुरनकोट इलाकों में जान-माल के नुकसान से मैं बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं दुखी परिवारों के साथ हैं.”

अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

मनोज सिन्हा ने लिखा, “भारी बारिश से राजौरी और पुंछ में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. मैंने अधिकारियों को दोनों जिलों में सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने और यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि इमरजेंसी टीमें किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें.”

Tags: jammu kashmir
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