जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, खेती की जमीन को हुआ भारी नुकसान; डरा देगा मौसम विभाग का अलर्ट

Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst: जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम का कहर जारी है. इस बीच, किश्तवाड़ के दच्छन इलाके के सुदनू में बादल फटने की खबर सामने आ रही है. शुरुआती खबरों के मुताबिक, किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके के सुदनू में बादल फटने से खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बादल फटने से इलाके में खेती की जमीन को काफी नुकसान हुआ है. हालांकि, नुकसान किस हद तक हुआ है. इसके लिए भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

शुरुआती खबरों के मुताबिक, किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके के सुदनू में बादल फटने से खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है.

भारी बारिश से मदरसे और मस्जिद को पहुंचा नुकसान

इस बीच, चत्रू इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव से एक मदरसे और एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है. किराए की जगह पर चल रहे सिराज-उल-उलूम मदरसे और उदिल गुजरान के पास स्थित जामिया मस्जिद के परिसर में मलबा जमा होने से उन्हें नुकसान हुआ. घटना के बाद, चत्रू पुलिस स्टेशन और राजस्व विभाग की टीमें नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचीं. प्रभावित परिसरों से जमा मलबे को हटाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से एक अभियान भी चलाया गया. इसके अलावा, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की वजह से आए बाढ़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है.

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IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जिसमें जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, इसके अलावा, मौसम विभाग ने 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. विभाग ने यह भी आगाह किया है कि ऐसे हालात में पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ (flash floods), कीचड़ और मलबे का बहाव (mudslides), भूस्खलन (landslides) और पत्थर गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके चलते अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने पड़ सकते हैं.

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