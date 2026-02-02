Home > देश > Jammu-Kashmir: नींद में था कश्मीर, अचानक हिल गई जमीन! सुबह-सुबह भूकंप के झटके

Jammu-Kashmir Earthquake: जम्मू-कश्मीर के लोग सुबह-सुबह दहशत में आ गए. दरअसल, जम्‍मू-कश्‍मीर में सुबह-सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: February 2, 2026 6:50:18 AM IST

Jammu-Kashmir Earthquake: जम्मू-कश्मीर के लोग सुबह-सुबह दहशत में आ गए. दरअसल, जम्‍मू-कश्‍मीर में सुबह-सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक  4.6 की तीव्रता वाले भूकंप से दहशत मच गई, वहीं इस खतरनाक ठंड में लोग घरों से बाहर निकलने लगे. जम्मू-काशीमी के लिए आज की सुबह दहशतभरी रही. इस कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह जम्मू-कश्मीर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. सुबह-सुबह धरती डोलने से पहले कुछ समय तो लोग बेख़बर रहे, वहीं फिर अचानक लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने लगे. जिसके बाद लोग डर के मारे हाड़ कंपा देने वाली ठंड में घरों से बाहर निकल आए.

तेज थे भूकंप के झटके? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की गति 4.6 मापी गई है। बता दें कि 4 या उनमें से किसी एक की शिकायत रहने पर भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। भूकंप का केंद्र कश्मीर के बारामूला जिले में था। घाटी में एपिसेंटर होने की वजह से झटका साफ महसूस किया गया. राहत भरी बात यह है कि अभी तक कहीं से भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. 

कहां-कहां महसूस हुए झटके 

भूकंप के समय, एपिसेंटर वाले इलाके में आसमान में बादल छाए हुए थे, तापमान माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस था, नमी 95 प्रतिशत थी और 1 मीटर प्रति सेकंड की हल्की पश्चिमी हवा चल रही थी. झटके आस-पास के इलाकों में महसूस किए गए, जिनमें चरार-ए-शरीफ (जो एपिसेंटर से सिर्फ 4 किलोमीटर दक्षिण में है), पुलवामा (जो 13 किलोमीटर पूर्व में है) और श्रीनगर और शोपियां (जो 21 किलोमीटर दूर हैं) शामिल हैं.

