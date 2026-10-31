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जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने 56 की उम्र में की दूसरी शादी, पत्रकार निधि राजदान को बनाया हमसफर, शेयर की तस्वीरें

Omar Abdullah marries with Nidhi Razdan: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से दूसरी शादी कर ली है. इसकी जानकारी खुदी सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 5:22:47 PM IST

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से की शादी
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से की शादी


जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 56 वर्ष की उम्र में पत्रकार निधि राजदान से दूसरी शादी कर ली है. सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर दोनों की तस्वीरें साझा करते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की जानकारी दी. आपको बता दें कि अभी तीन महीने पहले ही उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था. 

सीएम उमर ने खुद पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में पत्रकार निधि राजदान संग शादी की ऑफिशियल पुष्टि की. निधि राजदान को टैग करते हुए लिखा सीएम ने लिखा, ‘कल एक नया सफ़र शुरू हुआ.’ इसके साथ उन्होंने एक रिंग इमोजी भी जोड़ा. आपको बात दें कि पत्रकार निधि ने भी अपने सोशल मीडिया से वही तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, ‘हो गया ब्रो.’ 





शादी को निजी रखा गया

शादी समारोह को निजी रखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने 30 अक्टूबर को श्रीनगर के हरि निवास पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. वहीं, 31 अक्टूबर को दिल्ली के एक निजी होटल में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

तीन महीने पहले पहली पत्नी को दिया था तलाक

उमर अब्दुल्ला की पहली शादी पायल सिंह से हुई थी. इसके बाद 31 जुलाई 2026 को दोनों ने सहमति से अपनी 30 साल की शादी खत्म कर तलाक ले लिया था. यह जोड़ा 2009 से अलग रह रहा था और उमर ने 2011 में अपने अलग होने की घोषणा की थी. आपको बता दें कि इस शादी से दोनों के दो बेटे जाहिर और जमीर हैं.  

यह खबर भी पढ़ें: दिल्ली की सड़क पर डांसर गर्ल ने दिखाया गजब का साहस, आईफोन छीनकर भाग रहे थे बदमाश, स्कूटी से टक्कर मारकर पकड़ा

Tags: Nidhi RazdanNidhi Razdan journalistomar abdullahOmar Abdullah Marriage
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