जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने 56 की उम्र में की दूसरी शादी, पत्रकार निधि राजदान को बनाया हमसफर, शेयर की तस्वीरें

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 56 वर्ष की उम्र में पत्रकार निधि राजदान से दूसरी शादी कर ली है. सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर दोनों की तस्वीरें साझा करते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की जानकारी दी. आपको बता दें कि अभी तीन महीने पहले ही उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था.

सीएम उमर ने खुद पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में पत्रकार निधि राजदान संग शादी की ऑफिशियल पुष्टि की. निधि राजदान को टैग करते हुए लिखा सीएम ने लिखा, ‘कल एक नया सफ़र शुरू हुआ.’ इसके साथ उन्होंने एक रिंग इमोजी भी जोड़ा. आपको बात दें कि पत्रकार निधि ने भी अपने सोशल मीडिया से वही तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, ‘हो गया ब्रो.’

It’s done bro 💍 @OmarAbdullah https://t.co/I3V5HnCz7C — Nidhi Razdan (@Nidhi) October 31, 2026



शादी को निजी रखा गया शादी समारोह को निजी रखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने 30 अक्टूबर को श्रीनगर के हरि निवास पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. वहीं, 31 अक्टूबर को दिल्ली के एक निजी होटल में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. तीन महीने पहले पहली पत्नी को दिया था तलाक उमर अब्दुल्ला की पहली शादी पायल सिंह से हुई थी. इसके बाद 31 जुलाई 2026 को दोनों ने सहमति से अपनी 30 साल की शादी खत्म कर तलाक ले लिया था. यह जोड़ा 2009 से अलग रह रहा था और उमर ने 2011 में अपने अलग होने की घोषणा की थी. आपको बता दें कि इस शादी से दोनों के दो बेटे जाहिर और जमीर हैं.

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