Indian Soldiers Died: जम्मू-कश्मीर में बड़ा हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी; 10 जवान हुए शहीद

Jammu Kashmir Bhaderwah accident: गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसे में सेना के दस जवान मारे गए और दस अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया है. अधिकारियों ने बताया कि बुलेटप्रूफ सेना का वाहन, एक कैस्पर, एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था, तभी वह खन्नी टॉप पर भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड से फिसलकर खाई में गिर गया है.
उपराज्यपाल कार्यलय ने जताया दुख
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यलय ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि “डोडा में एक दुखद सड़क हादसे में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बहुत दुख हुआ. हम अपने बहादुर सैनिकों की बेहतरीन सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.
Deeply saddened at the loss of lives of 10 of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate road accident in Doda. We will always remember the outstanding service and supreme sacrifice of our brave soldiers. My deepest condolences to the grieving families.
— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) January 22, 2026
उन्होंने आगे लिखा “दुख की इस घड़ी में, पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है. 10 घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है. सीनियर अधिकारियों को बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा हूं: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का कार्यालय.”