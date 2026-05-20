ओडिशा और एमपी में तरबूज खा कर बेहाल हुए लोग, जम्मू के किसानों का हुआ BP High

Watermelon Market Slowdown: ओडिशा और मध्यप्रदेश में तरबूज खाने के बाद कुछ लोगों के बीमार होने की खबरों का असर अब जम्मू के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है. इन घटनाओं के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है और वे तरबूज खरीदने से बच रहे हैं. इसका सीधा असर जम्मू की नरवाल मंडी और स्थानीय किसानों पर पड़ा है. बाजार में मांग कम होने के कारण तरबूज के दाम तेजी से गिर गए हैं.

आधे से भी कम हुए तरबूज के दाम

कुछ समय पहले तक मंडी में तरबूज 12 से 13 रुपये प्रति किलो के थोक भाव में बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत घटकर केवल 5 से 6 रुपये प्रति किलो रह गई है. खुदरा बाजार में भी तरबूज करीब 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन खरीददार बहुत कम नजर आ रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि लोगों में फैली अफवाहों ने बाजार का माहौल खराब कर दिया है.

किसानों की बढ़ी चिंता

जम्मू के किसानों के लिए ये स्थिति काफी चिंता का विषय बन गई है. इस समय खेतों में तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार है, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से किसानों को नुकसान का डर सता रहा है. खासकर मकवाल बेल्ट में लगभग 35 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती की गई है. यदि बाजार में यही हाल रहा तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

व्यापारियों ने अफवाहों को बताया वजह

मंडी के व्यापारियों का कहना है कि देश में तरबूज खाने से किसी की जान नहीं गई है. उनका मानना है कि सोशल मीडिया और अफवाहों के कारण लोगों में डर पैदा हुआ है. इसी वजह से ग्राहक तरबूज खरीदने से बच रहे हैं और बाजार में बिक्री लगातार घट रही है.

लोगों का भरोसा जीतने में जुटे दुकानदार

रेहड़ी-फड़ी वाले दुकानदार और किसान लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू का तरबूज पूरी तरह सुरक्षित और साफ-सुथरा है. बख्शी दे कोठे गांव के किसान प्रदीप शर्मा का कहना है कि यहां की फसल अच्छी गुणवत्ता की है, लेकिन डर के कारण कारोबार में मंदी आ गई है. किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही लोगों का भरोसा लौटेगा और बाजार फिर से नॉर्मल होगा.