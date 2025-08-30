Home > देश > Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

Jammu: डीजीपी जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की, संपत्ति और ढांचागत नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 30, 2025 22:26:51 IST

Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की
Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

जम्मू-कश्मीर से विशष संवाददाता की खास रिपोर्ट 
Jammu: जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात (आईपीएस) ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कठुआ ज़िले के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। यह दौरा हालिया बाढ़ और भारी वर्षा से हुई तबाही के बीच सीमा सुरक्षा की समीक्षा और जमीनी हालात का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी जेएसके शिव कुमार शर्मा (आईपीएस), एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना (आईपीएस) और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

संपत्ति और ढांचागत नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी

डीजीपी प्रभात को बीएसएफ बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपत्ति और ढांचागत नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सीमावर्ती गांवों में लोगों के प्रभावित होने की स्थिति और सुरक्षा बलों के सामने आई चुनौतियों का भी जायज़ा लिया।

Indian Defence: नोएडा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी

इसके बाद डीजीपी ने स्वयं कई अग्रिम इलाकों का दौरा कर बाढ़ से हुई तबाही का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में लगे बीएसएफ जवानों से बातचीत की और उनके अथक प्रयासों की सराहना की।

सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों का सामूहिक प्रयास 

प्रभात ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस हर हालात में अपने सहयोगी बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, “सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों का सामूहिक सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा समन्वय ही सबसे अहम है।”

VP elections: राष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का हेमंत सोरेन ने किया समर्थन

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा न केवल मौजूदा नुकसान का आकलन करने के लिए था, बल्कि लंबे समय तक सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी केंद्रित रहा।

Tags: DGPIndian ArmyJammu floodsjammu high rain alertjammu kashmirjammu kashmir newskathua cloudburstkathua newsNDRF
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की
Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की
Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की
Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?