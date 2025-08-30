Jammu: DGP जम्मू-कश्मीर ने कठुआ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा की

जम्मू-कश्मीर से विशष संवाददाता की खास रिपोर्ट

Jammu: जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात (आईपीएस) ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कठुआ ज़िले के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। यह दौरा हालिया बाढ़ और भारी वर्षा से हुई तबाही के बीच सीमा सुरक्षा की समीक्षा और जमीनी हालात का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी जेएसके शिव कुमार शर्मा (आईपीएस), एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना (आईपीएस) और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

संपत्ति और ढांचागत नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी

डीजीपी प्रभात को बीएसएफ बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपत्ति और ढांचागत नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सीमावर्ती गांवों में लोगों के प्रभावित होने की स्थिति और सुरक्षा बलों के सामने आई चुनौतियों का भी जायज़ा लिया।

इसके बाद डीजीपी ने स्वयं कई अग्रिम इलाकों का दौरा कर बाढ़ से हुई तबाही का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में लगे बीएसएफ जवानों से बातचीत की और उनके अथक प्रयासों की सराहना की।

सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों का सामूहिक प्रयास

प्रभात ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस हर हालात में अपने सहयोगी बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, “सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों का सामूहिक सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा समन्वय ही सबसे अहम है।”

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा न केवल मौजूदा नुकसान का आकलन करने के लिए था, बल्कि लंबे समय तक सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी केंद्रित रहा।