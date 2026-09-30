Jammu Crime: जम्मू के कठुआ में बहस के बाद CISF जवान ने की फायरिंग, 4 साथियों की मौत

CISF Jawan Firing: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, बताया जा रहा है कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) के एक प्रोजेक्ट पर CISF के चार जवानों (जिनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल थे) की मौत हो गई. जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि हेड कॉन्स्टेबल अभिदेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास कठुआ के बसोहली इलाके में स्थित इस सेंट्रल PSU के सेवा-III प्रोजेक्ट पर शाम करीब 7:30 बजे अपने साथियों के साथ बहस के बाद अपनी सर्विस राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी.

जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, इसके पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद CISF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी जम्मू शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चारों जवानों को गंभीर चोटें आईं और बाद में पास के NHPC अस्पताल में उनकी मौत हो गई. उनकी पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह और कॉन्स्टेबल संजीव कुमार और मोहम्मद रफीक के तौर पर हुई है.

इसके अलावा, अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गोलीबारी के बाद आरोपी हेड कॉन्स्टेबल अभिदेश को उसके साथियों ने काबू कर लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उसका सर्विस हथियार भी जब्त कर लिया गया.

Kathua, Jammu & Kashmir: DIG North CISF M.K. Yadav reached Mashka following a firing incident involving CISF personnel, in which four CISF personnel were killed. The senior officer visited the site to take stock of the situation and review the circumstances following the… pic.twitter.com/r0ekaA4izO — IANS (@ians_india) September 30, 2026







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पहले भी हो चुकी घटना

मंगलवार देर रात तक घटना के बारे में पूरी जानकारी साफ नहीं हो पाई थी, जबकि सीनियर अधिकारी इस भयानक घटना (जिसमें जवानों ने अपने ही साथियों की जान ले ली) की वजह जानने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच चुके थे. जम्मू डिवीजन के तहत आने वाले जम्मू-कश्मीर के इस इलाके में सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई यह कोई पहली घटना नहीं है. इस साल 14 अगस्त को कठुआ से करीब 120 किलोमीटर दूर उधमपुर में एक विलेज डिफेंस गार्ड (VDG) सुरजीत सिंह ने हाथापाई के बाद अपने एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

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